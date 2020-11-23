Луцкого террориста отправили в психушку

Максим Кривош - совсем "плохой" / РБК-Украина

Знаменитый луцкий террорист Максим Кривош вполне ожидаемо оказался в наиболее подходящем для себя месте - психиатрической лечебнице.

По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы у Кривоша вполне себе предсказуемо обнаружили расстройства психики, но врачи не смогли понять, какие именно.

Поскольку у идеолога "антисистемы" отклонений хоть отбавляй, эскулапы постановили, что для квалификации расстройств у Кривоша необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

На подтверждения предварительного заключения врачей или же его опровержения врачам понадобится 2 месяца.

Войдя в положение, судьи 16 ноября приняли решение поместить Максима Кривоша во Львовскую областную психбольницу, где он не сможет навредить окружающим.

Защита Кривоша с решением суда не согласилась, но апелляция адвокатов Кривоша была отклонена.

Напомним, 21 июля 2020 Максим Кривош захватил в Луцке маршрутку и требовал аудиенции с президентом, а когда ее получил - заставил того прорекламировать телефильм "Земляне". После этого Кривош освободил заложников и был эпично схвачен силовиками.

Оказалось, что он уже отбывал 10-летний тюремный срок, давно известен своими странными выходками и проповедями в соцсетях.

"Луцкий террорист" стал одним из самых громких событий лета 2020 года в Украине, а его недалекие измышления были разобраны на цитаты любителями мэмов.