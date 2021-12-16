Лучшие фильмы 2021 года по версии IMDb
Дюна - фильм года по версии зрителей и фанатов
Вашему вниманию предлагается ежегодный топ самых популярных фильмов 2021 года от портала IMDb.
Метод отбора IMDb основывается исключительно на количестве посещений страниц фильмов на сайте и приложении, ежемесячная аудитория которых составляет 200 миллионов пользователей.
Самые популярные фильмы 2021 года по версии IMDb
- «Дюна»
- «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
- «Вечные»
- «Мортал Комбат»
- «Лига справедливости» Зака Снайдера
- «Годзилла против Конга»
- «Чёрная вдова»
- «Армия мертвецов»
- «Круэлла»
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Показательно, что весь топ популярных фильмов состоит из фантастики. В нем не нашлось места статусным оскаровским номинантам и прочим тяжеловесам. Неужели фанаты "Земли кочевников" не ходят на IMDb?
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