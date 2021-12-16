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Лучшие фильмы 2021 года по версии IMDb

08:02
Дюна - фильм года по версии зрителей и фанатов - фото 1
Дюна - фильм года по версии зрителей и фанатов

Вашему вниманию предлагается ежегодный топ самых популярных фильмов 2021 года от портала IMDb.

Метод отбора IMDb основывается исключительно на количестве посещений страниц фильмов на сайте и приложении, ежемесячная аудитория которых составляет 200 миллионов пользователей.

Самые популярные фильмы 2021 года по версии IMDb

  • «Дюна»
  • «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
  • «Вечные»
  • «Мортал Комбат»
  • «Лига справедливости» Зака Снайдера
  • «Годзилла против Конга»
  • «Чёрная вдова»
  • «Армия мертвецов»
  • «Круэлла»
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Показательно, что весь топ популярных фильмов состоит из фантастики. В нем не нашлось места статусным оскаровским номинантам и прочим тяжеловесам. Неужели фанаты "Земли кочевников" не ходят на IMDb?

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Marvel Черная вдова Дюна "Лига справедливости" самоубийство Кино Новости кино
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