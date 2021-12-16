Лучшие фильмы 2021 года по версии IMDb

Дюна - фильм года по версии зрителей и фанатов

Вашему вниманию предлагается ежегодный топ самых популярных фильмов 2021 года от портала IMDb.

Метод отбора IMDb основывается исключительно на количестве посещений страниц фильмов на сайте и приложении, ежемесячная аудитория которых составляет 200 миллионов пользователей.

Самые популярные фильмы 2021 года по версии IMDb

«Дюна»

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

«Вечные»

«Мортал Комбат»

«Лига справедливости» Зака Снайдера

«Годзилла против Конга»

«Чёрная вдова»

«Армия мертвецов»

«Круэлла»

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

Показательно, что весь топ популярных фильмов состоит из фантастики. В нем не нашлось места статусным оскаровским номинантам и прочим тяжеловесам. Неужели фанаты "Земли кочевников" не ходят на IMDb?