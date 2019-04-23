Лучше звониие Солу - дата выхода 5 сезона сериала

19:10 23 апреля,

Ждем 2020 года

Всем, кто ждет продолжения спиноффа культового сериала Во все тяжкие - Лучше звоните Солу - придется запастись терпением. Пятый сезон шоу в 2019 году не выйдет. Однако есть и хорошая новость.

Во-первых, пятый сезон, который выйдет только в 2020 году, не будет последним, хотя у Breaking Bad и это принципиально для шоураннеров проекта Винса Гиллигана и Питера Гулда.

Проспойлерил все это дело Джанкарло Эспозито, сыгравший в двух сериалах одного и того же злодея Густаво Фринга.

«С Винсом Гиллиганом не все так просто. Если посмотрите на формат «Во все тяжкие», то он говорил про пять сезонов и пять лет, но на самом деле получилось пять сезонов и шесть лет. Всего [в «Лучше звоните Солу»] будет шесть сезонов. Похоже, это оптимальный вариант, чтобы закончить шоу", — сказал Эспозито.

При этом в комментарии The Hollywood Reporter представитель канала AMC заявил, что никаких решений по поводу количества сезонов в сериале еще не принято. В июле 2018 года AMC продлил сериал «Лучше звоните Солу» на пятый сезон. Он выйдет не раньше 2020 года.

Лучше звоните Солу - смотрите трейлер 4 сезона онлайн:

Ранее создатель сериалов Винс Гиллиган сказал, что хотел бы видеть героев «Во все тяжкие» Уолтера Уайта (Брайана Крэнстона) и Джесси Пинкмана (Аарона Пола) в «Лучше звоните Солу». «Очень хочу увидеть обоих в «Лучше звоните Солу», и будет не круто, если все обойдется простым камео. Мы достаточно долго ждали, и у нас есть все причины ждать их появления», - отметил Гиллиган.

Однако после четырех сезонов ни Крэнстон, ни Пол в шоу не появились, хотя в 4-м сезоне шоураннеры поинтриговали с человеком, похохим на Уолтера Уайта и домом, похожим на его дом. Но это не более, чем легкий оммаж.