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Луценко вызвали на допрос в НАБУ

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Луценко придется пояснять за Бубенчика - фото 1
Луценко придется пояснять за Бубенчика

Детективы бюро решили пообщаться с генпрокурором из-за поводу передачи им дела участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской.

Об этом в пятницу, 12 июля, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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По ее словам, Юрия Луценко ждут в офисе антикоррупционного бюро 15 числа.

Поводом для разбирательства детективов, как пояснила "адвокат" главы ГПУ, стали заявления заявления участников Революции Достоинства и публикации СМИ о предвзятости квалификации действий Бубенчика во время Евромайдана.

"Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является Александр Горошинский, известный защитник "беркутовцев" и самого Януковича", - написала пресс-секретарь генпрокурора.

Само же дело открыто по статье о злоупотреблении властью из корыстных побуждений в интересах третьих лиц.

Напомним, Ивана Бубенчика подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 348 УК Украины - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", а также статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

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НАБУ ГПУ Юрий Луценко Иван Бубенчик Евромайдан Новости Украина
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