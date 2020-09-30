Луценко перенес операцию по онкологии

Луценко борется с онкологией

В среду, 30 сентября, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко был прооперирован в немецкой клинике для удаления злокачественной опухоли.

Как написал кум Петра Порошенко на своей странице в Facebook, на хирургическом столе он провел восемь часов.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция и дни боли. Впереди - химиотерапия, - написал бывший генеральный прокурор, невесть зачем решив обратиться к политическим оппонентам. - Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой".

Как известно, во времена правления Петра Порошенко Юрий Луценко был полулегально назначен на должность главы генеральной прокуратуры. И хотя без должного и прописанного в законе юридического образования процессуальных провалов в деятельности ГПУ при нем было не слишком-то и много, нужные уголовные дела регулярно сливались и закрывались.