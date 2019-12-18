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Луценко отгулял юбилей в компании Порошенко, прокуроров и регионалов (ФОТО)

21:00
Юрий Луценко для празднования юбилея выбрал ресторан соратника Порошенко - фото 1
Юрий Луценко для празднования юбилея выбрал ресторан соратника Порошенко / Схеми

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в прошлую субботу закатил масштабную вечеринку в не совсем элитном итальянском ресторане Vino e Cucina в Киеве на улице Сечевых Стрельцов.

Журналисты проекта "Схемы" проследили за Юрием Луценко и пришедшими к нему на веселье бывшими и действующими правоохранителями, а также политиками.

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Список гостей, которых засняли расследователи, совсем не удивляет, хотя и несколько противоречит публичной деятельности политсил. Так, в одном помещении с Петром Порошенко оказались ватные Игорь и Григорий Суркисы.

Луценко отгулял юбилей в компании Порошенко, прокуроров и регионалов (ФОТО) - фото 193036

Последний, к слову, до сих пор числится нардепом от ОПЗЖ. Оба олигарха являются фигурантами расследований НАБУ о хищениях в сфере государственной энергетики, а рядом с ними находились бывшие подчиненные Луценко из ГПУ.

Луценко отгулял юбилей в компании Порошенко, прокуроров и регионалов (ФОТО) - фото 193037

Кроме того, работники СМИ заметили, но не опознали Дмитрия Яроша. Зато идентифицировали бывшего нардепа от "БПП" и политтехнолога Петра Порошенко Игоря Гринева, экс-начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея, нардепов восьмого созыва Виктора Уколова и Андрея Тетерука, действующих парламентариев Владимира Арьева и Андрея Деркача.

Луценко отгулял юбилей в компании Порошенко, прокуроров и регионалов (ФОТО) - фото 193038

Как известно, в данный момент и Юрий Луценко, и его жена Ирина госслужащими не являются и декларировать свои доходы не обязаны. Впрочем, почему юбилей отгудели именно в заведении, которое не может претендовать на соответствие классу люкс, не ясно. Скорее всего, место празднования своего 55-летия, бывший генпрокурор выбрал лишь потому, что заведение принадлежит Михаилу Бейлину, бывшему советнику главы АП времен Порошенко Бориса Ложкина.

Сейчас ресторатор проходит по уголовному делу о коррупционных схемах в "Укрзализныце" с ущербом в 20 миллионов гривен, но никого из организаторов юбилея или гостей этот факт совсем не смущал.

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Юрий Луценко уголовное дело ГПУ Петр Порошенко праздник Новости
Схеми
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