Лолита Милявская выступит в "ДНР" - ФОТО, ВИДЕО
Лолита Милявская выступит в оккупированном Донецке. Компанию певице составит Денис Клявер.
О поездке в "ДНР" сообщила сама Милявская.
"Всем доброе утро по дороге в Донецк", - написала она в Instagram и выложила это видео.
Отметим, что у певицы и ранее были проблемы с украинским законом. Так, из-за посещения Крыма СБУ запретило Лолите вьезжать в Украину на 3 года.
Сама же певица попыталась оправдаться.
"Я - гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым - это по-прежнему Украина, в душе. Я общаюсь с Крымом. Кстати, ни одной таблички не убрали на украинском языке. Я приезжаю в Крым - пою на украинском языке, я в России пою на украинском. Любая война - это бабки. Зачем мне заниматься ерундой, в которой я ничего не понимаю? Зачем мне было объезжать?", -заявила Лолита.
Напомним, Оля Полякова, окрыленная успехами Зеленского и Вакарчука, также собралась покорить политический Олимп.
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