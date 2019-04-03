LOBODA обижена из-за русского майонеза

Лобода пытается нахлобучить российского производителя майонеза

Украинская певица Светлана Лобода, которой надо бы забыть дорогу домой из-за покатушек по террористической державе, решила то ли скосить баблишка, наказав производителей майонеза, то ли лишний раз попиариться.

Как сообщает телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ", Светлана Лобода подала в суд на российскую компанию "Эфко", которая производит майонез и масло "Слобода".

Певичке не понравилось, что ее оперативный псевдоним созвучен с названием продуктов питания.

Официальных подтверждений готовящейся тяжбе пока нет, но даже если дело таки дойдет до суда, Лободе кроме пиара явно ничего не светит, ведь она именует себя на транслите - LOBODA, так что наказывать компанию за созвучие брендов явно не будут.

Как известно, после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе Лобода выбрала баблишко и сосредоточилась на российском рынке. В Украину она приезжала не часто, но видеть ее в стране особо никто не хотел. По крайней мере, почти все концерты артистки были сорваны, после чего Светлана укатила в Читу, Воронеж и другие города российской глубинки.

Тем не менее, выступления певицы в РФ приносят ей действительно баснословные суммы. Пригласить ее на корпоратив обойдется русским в 100 тысяч евро.