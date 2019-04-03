Владимир Зеленский Выборы президента 2019 война на Донбассе

LOBODA обижена из-за русского майонеза

22:20
Лобода пытается нахлобучить российского производителя майонеза - фото 1
Лобода пытается нахлобучить российского производителя майонеза

Украинская певица Светлана Лобода, которой надо бы забыть дорогу домой из-за покатушек по террористической державе, решила то ли скосить баблишка, наказав производителей майонеза, то ли лишний раз попиариться.

Как сообщает телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ", Светлана Лобода подала в суд на российскую компанию "Эфко", которая производит майонез и масло "Слобода".

Порноактриса: обнаженную Лободу застали в душе (фото)

Певичке не понравилось, что ее оперативный псевдоним созвучен с названием продуктов питания.

LOBODA обижена из-за русского майонеза - фото 178697

Официальных подтверждений готовящейся тяжбе пока нет, но даже если дело таки дойдет до суда, Лободе кроме пиара явно ничего не светит, ведь она именует себя на транслите - LOBODA, так что наказывать компанию за созвучие брендов явно не будут.

LOBODA обижена из-за русского майонеза - фото 178698

Как известно, после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе Лобода выбрала баблишко и сосредоточилась на российском рынке. В Украину она приезжала не часто, но видеть ее в стране особо никто не хотел. По крайней мере, почти все концерты артистки были сорваны, после чего Светлана укатила в Читу, Воронеж и другие города российской глубинки.

Тем не менее, выступления певицы в РФ приносят ей действительно баснословные суммы. Пригласить ее на корпоратив обойдется русским в 100 тысяч евро.

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Украина Светлана Лобода Россия суд Звезды
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