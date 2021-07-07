Литва відгородиться від лукашенківської Білорусі стіною

Привіт від Лукашенка / Прикордонна служба Литви

У відповідь на навалу нелегалів, що її організував Лукашенко, в Литві вирішили побудвати стіну на кордоні зі Білоруссю.

«Ми почнемо будувати додатковий фізичний бар'єр, що розділяє Литву і Білорусь, і це стане явним знаком і певним стримуючим фактором для тих, хто організовує потік нелегальних мігрантів», - сказала Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте на прес-конференції. Вона зазначила, що влада Литви залучать армію, щоб посилити патрулювання кордону.

Про плани побудувати стіну на кордоні з Білоруссю 17 червня повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Вона говорила, що влада «обговорюють» будівництво паркану. У МВС уточнювали, що розглядають різні варіанти - це може бути одна або дві стіни, з колючим дротом або сигналізацією.

Протяжність кордону між Литвою і Білорусь становить 678,8 кілометра. Зараз стіна встановлена ​​на 78-кілометровій ділянці кордону. Ще на приблизно 92,5 кілометра встановити аж ніяк неможливо, оскільки там кордон проходить через водойми. Таким чином, стіну потрібно звести на ділянці довжиною 508 кілометрів.

За оцінкою МВС Литви, вартість одного кілометра стіни може скласти 30 тисяч євро. «Крім того, уздовж забору треба інтегрувати відеокамери, датчики і так далі. Їх установка на один кілометр кордону обійдеться в 130 тисяч євро », - говорили в відомстві.

У Литві живуть багато прихильників і лідери білоруської опозиції, зокрема - Світлана Тіхановска. Вона та інші виїхали з Білорусі після виборів президента в 2020 році і що послідували за цим масовими протестами і репресіями.

У травні Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде заважати транзиту нелегальних мігрантів і наркотиків в Європу, пояснивши це тим, що європейські країни «розв'язали гібридну війну» проти Білорусі.

На початку липня Литва оголосила режим екстремальної ситуації і посилила охорону кордону через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі. З початку 2021 року в Литву через білоруську територію потрапили понад 1400 мігрантів, в основному з країн Близького Сходу і Африки. Влада Литви стверджують, що мігрантів спеціально направляють з Білорусі в бік литовського кордону.