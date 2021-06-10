Летняя косметика для волос: советы по выбору и покупке

Несмотря на то, что лета все ждут, как чуда, оно способно доставить немало неприятностей волосам, лицу и телу. Из-за агрессивного воздействия солнечных лучей, сухого ветра, соленой и хлорированной воды локоны находятся в стрессовом состоянии.

Результат - обезвоженность, слабость, ломкость. Кроме того, в жару повышается потоотделение, легко забиваются поры, что способствует появлению воспалений на коже головы, натертостей, зуда и перхоти.

Секреты летнего ухода

В решении этих проблем может помочь даже недорогая косметика. Самое главное, акцентировать внимание не на питании, а на увлажнении. Нелишним будет антивоспалительный и себорегулирующий эффект. Разумеется, волосы необходимо защищать от внешних воздействий при помощи шляп, зонтиков, специальных средств, содержащих защиту от ультрафиолета.

Летом полезнее будет использовать косметику с натуральными, органическими компонентами. Много такой продукции предлагается в интернете. В частности, на интернет-площадке Шафа можно найти средства для ухода за волосами в летний период от самых разных производителей. Здесь есть все - от шампуней и кондиционеров до травяных бальзамов и масел. Большой ассортимент разбит на категории, что помогает быстро ориентироваться в поиске необходимого продукта.

Следует отложить в сторону приборы, с помощью которых создаются прически - временно лучше обойтись без фенов, плоек и утюжков. Чтобы волосы не ослаблялись, не стоит их ежедневно мыть с шампунем - лучше заменить эти процедуры ополаскиваниями. Для этого прекрасно подойдут травяные отвары. Воду следует немного охлаждать.

Выбор по типу волос

Сухие и нормальные волосы важно своевременно очищать, увлажнять и защищать от солнца. На Шафе можно найти:

Прекрасно подойдут натуральные масла - арганы, жожоба, миндаля, касторовое и многие другие. Также хорошо себя зарекомендовали эфирные масла.

Очень эффективно для нормальной и нежирной кожи аромарасчесывание деревянной расческой в течение нескольких минут. Смывать состав не нужно, он будет какое-то время работать , защищая локоны от воздействий агрессивной среды.

Для ослабленных волос противопоказано частое мытье, горячая укладка, выкручивание, активное растирание прядей. Следует отдать предпочтение нежному отжиманию через мягкое полотенце, защите от солнца и укрепляющим средствам.

К таким можно отнести травяные настои и отвары (шалфей, крапива, зверобой), натуральные масла (авокадо, кокосовое, оливковое), эфирные масла (чайное дерево, розмарин). Хорошо помогают продукты, содержащие кофе.

Жирные волосы мыть нужно не чаще трех раз в неделю, лучше всего чередовать с травяным ополаскиванием. Кроме того полезно использовать масла, которые борются с повышенной жирностью. Необходимые средства найдутся на Шафе, наряду с такими полезными товарами, как, например, зеркала для макияжа.

Натуральная косметика окажет поддерживающий уход. Важно, чтобы в ее состав входили компоненты для очищающего, антисептического, фунгицидного, противовоспалительного, ранозаживляющего эффекта. Полезно для кожи головы и волос применение скрабов и масок.