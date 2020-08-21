Лечение глиобластомы за рубежом
Глиобластома – наиболее агрессивная опухоль головного мозга. Новообразование трудно поддается лечению, однако зарубежным специалистам удалось усовершенствовать методики терапии, добиться высоких положительных результатов и повысить продолжительность жизни пациентов.
Клиники по лечению глиобластомы за рубежом имеют отличную материально-техническую базу: инновационное оборудование, собственные лаборатории, диагностическую аппаратуру экспертного класса, роботизированную технику и высококвалифицированный персонал.
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На сегодняшний день лечение глиобластомы в Израиле имеет ряд преимуществ:
- Комфортабельные условия проживания.
- Консервативное и оперативное лечение проводится специалистами международного уровня.
- Использование высокотехнологичного оборудования, новейших разработок фармацевтических компаний.
- Работа психотерапевтов с пациентами.
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Диагностика
На ранних стадиях опухолевого процесса клинические проявления практически отсутствуют. Учитывая эту особенность, часто диагностируется глиобластома мозга 4 стадии.
На начальных стадиях в клинической картине преобладает неспецифическая симптоматика, которая часто списывается на усталость. Израильские специалисты обязательно проводят обследование, основной целью которого является уточнение локализации и распространенности ракового процесса, наличия метастазов.
Для диагностики глиобластомы применяются:
- МРТ, КТ.
- Двухфотонная эмиссионная томография.
- ОФЭКТ.
- Биопсия.
Схема лечения глиобластомы разрабатывается консилиумом врачей после получения всех результатов обследований. На каждом этапе терапии подключаются врачи узкой специализации – неврологи, нейрохирурги, психотерапевты, психологи, радиологи.
Методы лечения
Лечение глиобластомы за границей проводится с помощью консервативных и хирургических методик. Консервативное лечение дает возможность контролировать рост опухоли, предотвращать метастазирование и обеспечивать длительный период ремиссии.
Зарубежные клиники по лечению глиобластомы используют следующие методы терапии:
- Химиотерапия – назначается на разных этапах лечения: до операции для уменьшения размеров новообразования, в сочетании с лучевой терапией или после удаления опухоли. Химиотерапия глиобластомы за рубежом проводится современными препаратами, которые практически не влияют на здоровые ткани и хорошо переносятся пациентами.
- Лучевая терапия глиобластомы применяется в качестве адъювантного лечения для уничтожения оставшихся после операции атипичных клеток. С помощью лучевой терапии специалистам удается перевести человека в период длительной ремиссии. В Израиле используются инновационные технологии, такие как IMRT и IGRT. Дозы облучения тщательно подбираются и контролируются врачом так, чтобы здоровые ткани вокруг опухоли не повреждались.
- Протонная терапия – инновационный и максимально безопасный метод лечения глиобластомы головного мозга, позволяющий разрушать раковые клетки, при этом не повреждая здоровые структуры.
- Стереотаксическая радиохирургия – для лечения глиобластомы за границей применяются радиохирургическая система кибер-нож, а также установка гамма-нож. Современные технологии позволяют более точно воздействовать на патологический очаг под разными углами, не повреждая здоровые ткани.
- Операция при глиобластоме выполняется лучшими нейрохирургами, имеющими большой опыт. Тактика хирургического лечения индивидуальна и зависит от расположения опухоли, ее размеров. Операция выполняется преимущественно эндоскопическим инструментарием, что позволяет минимизировать риски развития осложнений. В ходе операции врачи используют флуоресцентную диагностику, с помощью которой раковые клетки выделяются контрастом, после чего их легко отграничить от здоровых структур.
В зарубежных клиниках лечение глиобластомы головного мозга проводится качественно и результативно. Подобрать лучшую клинику с ведущими специалистами и высочайшим сервисом обслуживания по доступным ценам помогут менеджеры компании Booking Health.