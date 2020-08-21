Лечение глиобластомы за рубежом

Глиобластома – наиболее агрессивная опухоль головного мозга. Новообразование трудно поддается лечению, однако зарубежным специалистам удалось усовершенствовать методики терапии, добиться высоких положительных результатов и повысить продолжительность жизни пациентов.

Клиники по лечению глиобластомы за рубежом имеют отличную материально-техническую базу: инновационное оборудование, собственные лаборатории, диагностическую аппаратуру экспертного класса, роботизированную технику и высококвалифицированный персонал.

В последние несколько десятилетий израильская медицина становится все более востребованной среди пациентов со всего мира. В клиниках Израиля пациенты получают медицинское обслуживание на высочайшем уровне по доступным ценам. Уточнить стоимость можно связавшись со специалистами Booking Health.

На сегодняшний день лечение глиобластомы в Израиле имеет ряд преимуществ:

Комфортабельные условия проживания.

Консервативное и оперативное лечение проводится специалистами международного уровня.

Использование высокотехнологичного оборудования, новейших разработок фармацевтических компаний.

Работа психотерапевтов с пациентами.

Приемлемая стоимость.

Диагностика

На ранних стадиях опухолевого процесса клинические проявления практически отсутствуют. Учитывая эту особенность, часто диагностируется глиобластома мозга 4 стадии.

На начальных стадиях в клинической картине преобладает неспецифическая симптоматика, которая часто списывается на усталость. Израильские специалисты обязательно проводят обследование, основной целью которого является уточнение локализации и распространенности ракового процесса, наличия метастазов.

Для диагностики глиобластомы применяются:

МРТ, КТ.

Двухфотонная эмиссионная томография.

ОФЭКТ.

Биопсия.

Схема лечения глиобластомы разрабатывается консилиумом врачей после получения всех результатов обследований. На каждом этапе терапии подключаются врачи узкой специализации – неврологи, нейрохирурги, психотерапевты, психологи, радиологи.

Методы лечения

Лечение глиобластомы за границей проводится с помощью консервативных и хирургических методик. Консервативное лечение дает возможность контролировать рост опухоли, предотвращать метастазирование и обеспечивать длительный период ремиссии.

Зарубежные клиники по лечению глиобластомы используют следующие методы терапии:

Химиотерапия – назначается на разных этапах лечения: до операции для уменьшения размеров новообразования, в сочетании с лучевой терапией или после удаления опухоли. Химиотерапия глиобластомы за рубежом проводится современными препаратами, которые практически не влияют на здоровые ткани и хорошо переносятся пациентами. Лучевая терапия глиобластомы применяется в качестве адъювантного лечения для уничтожения оставшихся после операции атипичных клеток. С помощью лучевой терапии специалистам удается перевести человека в период длительной ремиссии. В Израиле используются инновационные технологии, такие как IMRT и IGRT. Дозы облучения тщательно подбираются и контролируются врачом так, чтобы здоровые ткани вокруг опухоли не повреждались. Протонная терапия – инновационный и максимально безопасный метод лечения глиобластомы головного мозга, позволяющий разрушать раковые клетки, при этом не повреждая здоровые структуры. Стереотаксическая радиохирургия – для лечения глиобластомы за границей применяются радиохирургическая система кибер-нож, а также установка гамма-нож. Современные технологии позволяют более точно воздействовать на патологический очаг под разными углами, не повреждая здоровые ткани. Операция при глиобластоме выполняется лучшими нейрохирургами, имеющими большой опыт. Тактика хирургического лечения индивидуальна и зависит от расположения опухоли, ее размеров. Операция выполняется преимущественно эндоскопическим инструментарием, что позволяет минимизировать риски развития осложнений. В ходе операции врачи используют флуоресцентную диагностику, с помощью которой раковые клетки выделяются контрастом, после чего их легко отграничить от здоровых структур.

В зарубежных клиниках лечение глиобластомы головного мозга проводится качественно и результативно. Подобрать лучшую клинику с ведущими специалистами и высочайшим сервисом обслуживания по доступным ценам помогут менеджеры компании Booking Health.