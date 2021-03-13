Лечение алкоголизма в клинике Medicomente: как избавиться от зависимости

Алкоголизм - это заболевание, которое уже не одно десятилетие захватывает планету и, к сожалению, существенно прогрессирует, так что вопрос, как избавиться от пьянства, становится все более актуальным.

В основном потому, что большинству людей действительно трудно относиться к увлечению алкогольными напитками именно как к болезни. Зависимость считается тем, что можно преодолеть усилием воли, но это не так. Человеку, который от нее страдает, в обязательном порядке требуется помощь специалистов. Узнать, какие особенности имеет лечение алкоголизма, можно здесь.

Прежде всего важно понимать, что без добровольного согласия пациента ничего не получится, поэтому его в обязательном порядке требуют все частные лечебные учреждения. Дело в том, что именно от нацеленности пациента на лечение, от того, насколько он к нему готов, зависит положительный результат. Это действительно необходимо. Единственным исключением являются ситуации, когда алкоголик признан нетрудоспособным - в этом случае решение за него принимает опекун.

На первом этапе лечения потребуется выведение из запоя. Для этого проводится полная детоксикация организма с использованием специальных медицинских препаратов. Они назначаются пациентам в индивидуальном порядке, поскольку дозировка зависит от того, насколько давно человек находится в запойном состоянии, на какой стадии алкоголизма он попал в клинику и так далее. Только после того, как завершится этот процесс, специалисты приступают к основному блоку лечебных процедур, важной частью которого является психологическое воздействие. Дело в том, что алкоголизм - это скорее психическое заболевание, физическая зависимость в данном случае вторична. Поэтому избавление от алкоголизма предполагает решение той проблемы, которая его вызвала, а это работа психолога.

В клинике Medicomente практикуют комплексный подход к лечебному процессу и уделяют большое внимание реабилитации после него, ведь даже человек, который вышел из больницы полностью здоровым, может вернуться к пагубной привычке, так что его психологическая реабилитация и настрой на возвращение в социум крайне важны. Ели человек хочет знать, ему крайне важно понимать, что после выписки из клиники нельзя идти прежним путем, именно об этом постоянно говорят ему врачи. Работа с родными и близкими пациента также является важной частью опыта "МедикоМенте".