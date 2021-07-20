Лебедь, рак и щука: Почему убийство Павла Шеремета не будет раскрыто

Вопросы без ответов / Михаил Ткач via Facebook

Обозреватель Без Табу объясняет, почему дело об убийстве Павла Шеремета все больше превращается в “глухарь”, а сама тема, похоже, окончательно превратилась в спекулятивную.

Со дня гибели Павла Шеремета прошел ровно год. Если абстрагироваться от личности покойного и посмотреть на события последних двенадцати месяцев незамутненным взглядом, окажется, что в деле этом многовато странностей и нестыковок. Причем, некоторые даже на излишнюю придирчивость скептиков не спишешь – уж больно заметно торчат уши, рога и прочие неровности там, где они торчать не должны.

Кто убил Павла: В годовщину смерти журналиста Шеремета в соцсетях делятся воспоминаниями

Прежде всего, стоит отметить, что украинские силовые структуры так и не блеснули навыками взаимодействия. Если бы подобное убийство (политическое оно или нет – не суть важно) случилось где-то на Западе, там все компетентные и уполномоченные ведомства до определенного момента работали бы плечом к плечу. Да и результаты были бы какие-то: либо согражданам сообщили бы о конкретной рабочей версии следствия, либо свернули бы дело под шумок, так как оно затрагивает интересы сильных мира сего.

В Украине же все получилось иначе. Кому-то это стало ясно еще до выхода фильма-расследования несколько месяцев назад. У МВД традиционно не хватало то ли доказательств, то ли умения с ними работать. У ГПУ ожидаемо не хватало рвения. В процессе выяснилось, что и важной для следствия информацией ведомства друг с другом делились не особо охотно, если вообще делились. У СБУ как раз все было под контролем – там всегда знают больше, чем говорят. Но знать и склоняться к сотрудничеству – разные вещи.

Убийство Павла: Что доказало расследование гибели Шеремета

Ясности с сотрудником спецслужб, который активно участвовал в связанных с Павлом Шереметом негласных (и, скорее всего, не санкционированных начальством на Владимирской, 33) «следственных мероприятиях», к слову, так и не наступило. Нет, центральный офис позаботился о том, чтобы бросить особо любопытным кость – мол, такой человек у нас уже давно не работает. Но доказательств того, что уволен он был не задним числом, как это любят делать в силовых структурах на территории бывшего СССР, никто не предоставил. А это как минимум повод для разумного сомнения.

Кто убил Шеремета: Расследование журналистов

История с причастностью к убийству ряда добровольческих батальонов в целом и отдельно взятых бойцов вообще смахивает на лотерею. В вышеупомянутом расследовании журналистов Громадского добровольцы подаются как свидетели, причем преимущественно безмолвные, поскольку официальное следствие их мнением по сути не интересовалось. Акцент действительно был подобран удачный: полиция и прокуратура жалуются, что некому обрисовать картину последних часов жизни журналиста, а рисовальщики-то вот они, под самым носом. Непрофессионализм, как ни крутите.

Но накануне годовщины гибели вдруг выяснилось, что следствие не сидело сложа руки. И бойцов “Азова”, гулявших с погибшим о киевским улочкам вечером накануне взрыва, вполне резонно не стали трогать, поскольку могли засветить заранее какую-то важную информацию или спугнуть реальных подозреваемых. По крайней мере, именно этим сейчас могут оправдываться официальные лица. Следственные действия в районе зоны АТО имели место еще в прошлом году, и проверяли не только «азовцев», а и другие батальоны, расквартированные по соседству.

Но вот беда: бурная деятельность в этом направлении не дала никаких результатов. Вообще никаких. Если бы не мартовское убийство полковника СБУ Хараберюша в Мариуполе, которое изначально казалось очень похожим по почерку на убийство Шеремета, то дело так бы и продолжало висеть мертвым грузом. А так хоть материал для разработки появился, как цинично это ни прозвучит. Правда, уже на следующем шаге логическая цепочка снова рушится.

Если это действительно была одна и та же бригада исполнителей, то связаны ли чем-то помимо личностей убийц два преступления? Если связь все же есть и заказчик один, то что могло быть общего между журналистом, давно не поднимавшим острых тем и работавшего радио Вата Вести, и офицером контрразведки? Есть ли в запасе какие-то хитрые решения на тот случай, если на территории Украины действительно орудует группа вольнонаемных стрелков с весьма хаотичной манерой действий? Или все ограничивается героическим спасением героического Антона Геращенко? Куда, в конце концов, смотрело командование добровольческих батальонов, когда в их ряды попадали такие вот товарищи (если действительно попадали, конечно)?

Ответов на эти вопросы, похоже, не стоит ждать как минимум до второй годовщины убийства Шеремета. И это в лучшем случае, поскольку тема гибели журналиста окончательно превратилась в спекулятивную. После трагедии, случившейся когда-то с оператором Дмитрием Завадским, Павел на удивление точно подметил: имя несчастного будут вспоминать лишь тогда, когда кому-то подобные упоминания будут выгодны. Мог ли он знать, что та же судьба постигнет его самого? Навряд ли, хотя последние лет двадцать ему наверняка приходилось слишком часто оглядываться назад и по бокам.

Да и что вообще говорить о конкретике, если следствие до сих пор не определилось, присутствует ли российский след в этом деле или нет? Арсен Аваков в начале года утверждал, что без ФСБ или ГРУ тут точно не обошлось. Остальные от кремлевской причастности категорически открещивались, а некоторые продолжают делать это до сих пор. Так что выходит все в лучших традициях известной басни Крылова: кто виноват из них, кто прав – судить не нам, вот только воз и ныне там.

Виталий Могилевский, Без Табу

Материал был впервые опубликован на Без Табу 20 июля 2017 года