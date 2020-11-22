Лазерная шлифовка лица: рекомендации для тех, кто решается на манипуляцию впервые

Лазерная шлифовка лица — одно из уникальных достижений современной косметологии. Процедура являет собой глубочайшее отшелушивание кожных покровов при помощи использования такого инструмента, как лазер.

У манипуляции есть свои особенности.

Бонусы, которые получает женщина, решившаяся на данную процедуру

За счет воздействия при помощи лазера на лицевой покров, происходит активизация процессов выработки фибриллярного белка и белка внеклеточного матрикса.

Заметен столь желанный женщинами эффект стремительного омоложения.

В значительной степени повышается упругость и плотность кожного покрова.

Исчезает пигментация.

Восстановление происходит крайне быстро. Достаточно всего трех или пяти дней для возвращения в классический ритм.

Происходит разглаживание морщин.

Исчезают рубцы и другие несовершенства кожи лица.

Нет болевых ощущений во время проведения манипуляции.

Лицо становится более гладким, свежим, здоровым.

Вся процедура является безопасной, а ее результатом можно наслаждаться буквально сразу.

Делать эту процедуру следует исключительно в кабинете профессионала специализированного косметологического центра, поскольку манипуляция по своей сложности сравнима с полноценным хирургическим вмешательством.

Что представляет собой проводимая с использованием в качестве основного инструмента фракционного луча лазерная шлифовка лица для клиентов, которые желают получить мгновенный результат от процедуры?

Этапы глубокого пилинга кожного покрова при помощи лазера