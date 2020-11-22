Владимир Зеленский Карантин в Украине Майя Санду Холостячка война на Донбассе Досье

Лазерная шлифовка лица: рекомендации для тех, кто решается на манипуляцию впервые

Вчера, 22:16
Лазерная шлифовка лица: рекомендации для тех, кто решается на манипуляцию впервые - фото 1

Лазерная шлифовка лица — одно из уникальных достижений современной косметологии. Процедура являет собой глубочайшее отшелушивание кожных покровов при помощи использования такого инструмента, как лазер.

У манипуляции есть свои особенности.

Бонусы, которые получает женщина, решившаяся на данную процедуру

  1. За счет воздействия при помощи лазера на лицевой покров, происходит активизация процессов выработки фибриллярного белка и белка внеклеточного матрикса.

  2. Заметен столь желанный женщинами эффект стремительного омоложения.

  3. В значительной степени повышается упругость и плотность кожного покрова.

  4. Исчезает пигментация.

  5. Восстановление происходит крайне быстро. Достаточно всего трех или пяти дней для возвращения в классический ритм.

  6. Происходит разглаживание морщин.

  7. Исчезают рубцы и другие несовершенства кожи лица.

  8. Нет болевых ощущений во время проведения манипуляции.

  9. Лицо становится более гладким, свежим, здоровым.

  10. Вся процедура является безопасной, а ее результатом можно наслаждаться буквально сразу.

Делать эту процедуру следует исключительно в кабинете профессионала специализированного косметологического центра, поскольку манипуляция по своей сложности сравнима с полноценным хирургическим вмешательством.

Что представляет собой проводимая с использованием в качестве основного инструмента фракционного луча лазерная шлифовка лица для клиентов, которые желают получить мгновенный результат от процедуры?

Этапы глубокого пилинга кожного покрова при помощи лазера


  1. Знакомство пациента с основными показаниями и нюансами в отношении предстоящей процедуры. Этот этап проходит в самостоятельном режиме, без очного знакомства клиента с мастером.

  2. Изучение и выполнение базовых рекомендаций по подготовке к последующей манипуляции. Этот этап крайне важен, поскольку он соблюдения всех правил пациентом зависит до 50% успеха всей запланированной процедуры. За полмесяца начинается режим строгих ограничений на посещение солярия, проведения пилингов химического типа, участия в других косметологических манипуляция (более детально с нюансами пациента может познакомить один из кометологов-дермалогов центра Gold Laser.

  3. Основной этап. Проведение самого лазерного пилинга лица. Здесь уже все зависит от профессионализма мастера, поэтому тем, кто впервые решился на такую серьезную процедуру, стоит доверить ее проведение исключительно лицам с медицинским образованием.

  4. Период реабилитации. Восстановление протекает быстро, если все рекомендации по подготовке были соблюдены со стороны клиента, а все правила проведения шлифовки были выполнены безукоризненно точно со стороны врача.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
Другое на тему
Музей Євромайдану, гроші на який вкрали - фото 1
Я не брав участі у "державному перевороті". Це була Революція Гідності
Вчера, 14:17
Майя Санду - друг Украины - фото 1
Новый президент Молдовы не советует Украине "мягкий подход" при возвращении Донбасса
20 ноября, 17:39
Маски - обязательны - фото 1
Штрафы за неношение масок официально вступили в силу
19 ноября, 13:52
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
17 ноября, 07:40
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
09 ноября, 21:00
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 10:05