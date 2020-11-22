Лазерная шлифовка лица: рекомендации для тех, кто решается на манипуляцию впервые
Лазерная шлифовка лица — одно из уникальных достижений современной косметологии. Процедура являет собой глубочайшее отшелушивание кожных покровов при помощи использования такого инструмента, как лазер.
У манипуляции есть свои особенности.
Бонусы, которые получает женщина, решившаяся на данную процедуру
- За счет воздействия при помощи лазера на лицевой покров, происходит активизация процессов выработки фибриллярного белка и белка внеклеточного матрикса.
- Заметен столь желанный женщинами эффект стремительного омоложения.
- В значительной степени повышается упругость и плотность кожного покрова.
- Исчезает пигментация.
- Восстановление происходит крайне быстро. Достаточно всего трех или пяти дней для возвращения в классический ритм.
- Происходит разглаживание морщин.
- Исчезают рубцы и другие несовершенства кожи лица.
- Нет болевых ощущений во время проведения манипуляции.
- Лицо становится более гладким, свежим, здоровым.
- Вся процедура является безопасной, а ее результатом можно наслаждаться буквально сразу.
Делать эту процедуру следует исключительно в кабинете профессионала специализированного косметологического центра, поскольку манипуляция по своей сложности сравнима с полноценным хирургическим вмешательством.
Что представляет собой проводимая с использованием в качестве основного инструмента фракционного луча лазерная шлифовка лица для клиентов, которые желают получить мгновенный результат от процедуры?
Этапы глубокого пилинга кожного покрова при помощи лазера
- Знакомство пациента с основными показаниями и нюансами в отношении предстоящей процедуры. Этот этап проходит в самостоятельном режиме, без очного знакомства клиента с мастером.
- Изучение и выполнение базовых рекомендаций по подготовке к последующей манипуляции. Этот этап крайне важен, поскольку он соблюдения всех правил пациентом зависит до 50% успеха всей запланированной процедуры. За полмесяца начинается режим строгих ограничений на посещение солярия, проведения пилингов химического типа, участия в других косметологических манипуляция (более детально с нюансами пациента может познакомить один из кометологов-дермалогов центра Gold Laser.
- Основной этап. Проведение самого лазерного пилинга лица. Здесь уже все зависит от профессионализма мастера, поэтому тем, кто впервые решился на такую серьезную процедуру, стоит доверить ее проведение исключительно лицам с медицинским образованием.
- Период реабилитации. Восстановление протекает быстро, если все рекомендации по подготовке были соблюдены со стороны клиента, а все правила проведения шлифовки были выполнены безукоризненно точно со стороны врача.
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