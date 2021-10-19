Лавочка закривається: Україну виключать зі списку безпечних країн через спалах COVID-19

Лавочка закривається / Піксабей

У Європейському Союзі цього тижня оновлять список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд у країни-члени ЄС у період пандемії коронавірусної хвороби. Україна в ньому була з 15 липня, але на цьому добрі новини закінчуються.

Україну з цього списку виключать, повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Планується, що пізніше цього тижня Україну виключать зі списку рекомендованих Євросоюзом безпечних третіх країн, з яких дозволені подорожі в умовах COVID-19", - сказав Йозвяк.

Журналіст нагадав, що Україну додали у відповідний перелік країн "зеленої зони" у середині липня, однак спалах останніх випадків коронавірусної хвороби свідчить, що Україна більше не відповідає необхідним критеріям для того, аби бути у цьому списку.