Lanet обвинил "1+1" в давлении: "Плюсы" все отрицают

Lanet обвинил 1+1 в давлении: "Плюсы" все отрицают

Украинский интернет-провайдер обвинил телеканал "1+1" в давлении и использовании неконкурентных методов ведения бизнеса.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

"К руководству Сети Ланет позвонил Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы "1 + 1 Media". В разговоре представитель медиагруппы настаивал на отключении из пакетов телевидения Сети Ланет ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированный виде. В перечень таких каналов входят: Солнце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Эко TV, Малыш, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и другие. Андрей Мальчевский также сообщил, что для ускорения принятия решения в адрес Сети Ланет будет направлено письмо о прекращении сотрудничества. Получив 8.07.2020 такое письмо, датированное 23.06.2020, мы попытались решить ситуацию и предложили «1 + 1 Media» отозвать расторжение договора. Однако руководство медиагруппы отклонило все обращения», - говорится в сообщении.

Как уточняет Lanet, таким образом "1 + 1 Media" желает нанести ущерб небольшим "нишевым" телеканалам и лишить их доступа к аудитории зрителей.

В свою очередь плюсы отрицают все обвинения и свое обращение к провайдеру называют не иначе, как борьбой с пиратским контентом.

"Обнародованная в обращении Lanet информация не соответствует действительности, является некорректной и манипулятивной. Действительно, группа "1+1 media" как один из крупнейших индустриальных игроков открыто выступает за развитие рынка платного телевидения, в частности за необходимость кодирования сигналов всех развлекательных каналов на спутнике, и активно противодействует пиратству во всех его проявлениях. Однако медиахолдинг не может влиять указанным в заявлении образом на деятельность провайдеров, ведь это хозяйственные отношения каждого отдельного субъекта предпринимательской деятельности", - заявила пресс-служба медиа-холдинга.

Отметим, что…

Это далеко не первый скандал на украинском рынке. Так, в преддверии нового 2019 года сеть книжных магазинов Книгарня "Є" пригрозила украинским издателям разрывом деловых отношений в случае их дальнейшего сотрудничества с интернет-магазином "Якабу". В ответ компания пожаловался в Антимонопольный комитет, обвинив "Книгарню" в недобросовестной конкуренции.