Лайфхак сезону: Чоловік заявив про вбивство вітчима, бо хотів, щоб йому почистили сніг

Такий шлях / ТСН

13 лютого, близько 9-ї вечора до поліції зателефонував житель с. Грибова Рудня і повідомив, що вбив свого вітчима. Насправді ж чоловік був незадоволений тим, що біля його будинку не почистили сніг.

Заявник сказав, що вдарив вітчима ножем в область грудної клітини та тепер останній не дихає. Більше інформації про стан родича чоловік не надав, однак просив відправити наряд поліції та спеціальну техніку.

Пояснив це тим, що до його дому на легковому транспорті не проїхати.

Коли на місце виклику прибула група патрульних поліцейських, виявилося, що 34-річному заявнику не сподобалося, що біля його будинку не почищений сніг. Тому він зателефонував до поліції та повідомив про вигадане вбивство.

На чоловіка склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Стаття передбачає штраф від 51 до 119 грн. Втім, це менша сума, ніж довелось би сплатити за роботу по прибиранню сніга.