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Лаборанты отдыхали: в Украине выявили 564 новых случаев заражения коронавирусом

10:00
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Чиновники во второй раз придумали "плато" коронавируса

Во вторник, 7 июля, в центре общественного здоровья опубликовали обновленную официальную статистику распространения COVID-19 в Украине, которая свидетельствует о том, что карантин не работает, а чиновники не отслеживают реальное количество зараженных.

Так, за минувшие сутки в лабораториях ЦОЗ якобы обнаружили всего 564 новых зараженных коронавирусом.

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При этом цифра инфицированных скакнула вниз только из-за снижения количества проведенных тестов. Более того, фактически сфабрикованная минздравом тенденция к "победе над коронавирусом" выглядит абсолютно нелогичной, поскольку изменений в поведении украинцев и подходе к борьбе с распространением инфекции не произошло никаких, а вот случаи заражений снизили с пиковых 1200 человек в сутки до почти 600.

Такие цифры дают возможность премьеру Шмыгалю рассказывать Зеленскому об "эффективности борьбы" и объявлять о наступлении очередного плато. Которое в реальности выглядит как растущая вверх экспонента.

О стабилизации ситуации заявили и в МОЗ. Видимо чиновники считают, что урезание количество тестов, что, само собой, сказалось на числе выявленных зараженных, может быть способом борьбы с пандемией.

- Всего же с начала вспышки в Украине зарегистрировано 49 тысяч 607 случаев заражения коронавирусом. 1283 человека умерли, а 22193 - выздоровели, - отметили в Центре.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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