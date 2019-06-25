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Курсанты МВД из Калаша прострелили ногу 15-летнему мальчику

08:00
Будущие менты выстрелили в подростка на полигоне - фото 1
Будущие менты выстрелили в подростка на полигоне

Во время учебных стрельб курсанты-первокурсники Днепропетровского государственного университета внутренних дел ранили подростка, живущего неподалёку от полигона.

Инцидент случился в районе села Партизанское. Выпущенная кем-то из будущих ментов пуля прошила подростку бедро.

Следователи ГБР задержали стрелявших спьяну по детям ментов

Об этом заявили в управлении ГБР Полтавской области, где и будут расследовать обстоятельства ЧП.

По данным следствия, около 11:00 курсанты начали стрелять по мишеням, но кто-то из них выстрелил в другом направлении, из-за чего пуля попала в правую ногу жителю села 2004 года рождения.

"Получив информацию об инциденте, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия. Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня", - отметили в ведомстве.

Сам же пострадавший был прооперирован в Днепропетровской областной детской больницы.

Пулю из его ноги удалили, а по счастливой случайности кость не была задета. Угрозы жизни молодому человеку нет.

По факту ЧП открыто уголовное дело.

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Днепропетровская область МВД Арсен Аваков ГБР Расследование стрельба Новости Украина
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