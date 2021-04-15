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Купить ламинат в магазинах Киева-какие подводные камни ждут покупателя

16:57
Купить ламинат в магазинах Киева-какие подводные камни ждут покупателя - фото 1

Для того чтобы понять весь масштаб рынка ламината в Киеве - всё ограничено несколькими видами этого напольного покрытия.

Ламинат сегодня в 21-м году составляет более 80 % рынка напольных покрытий, поэтому ассортимент данной продукции, конечно же, достиг максимальных размеров за всю историю существования Независимой Украины. Огромный ассортимент, где можно купить ламинат - в Брендполе Киев.

Сегодня можем подразделить несколько основных видов ламината:

  • Абсолютным лидером по экологичности и долговечности - являются бельгийские ламинаты, потому что именно бельгийцы были Родоначальниками этого напольного покрытия и, посути, все технологии ламината в мире произошли именно от бельгийцев;
  • Немцы отошли на второй план из-за своей любви к замку 5 Джи, из-за которых очень много проблем в эксплуатации-если вы слышали что в ламинат скрипит и расходится то это именно из-за таких замков
  • Турецкий ламинат стал хорошего качества, хотя только один производитель достиг действительно высокого развития.

К бельгийским производителям относится такие как Quick-step, Berry, Balterio, а также ряд торговых марок, которые входят в данные корпорации и изготавливаются под другими брендами.

Почему бельгийские производители пользуются такой популярностью и качеством ?:

  • У бельгийцев самые качественные замки, реализованы с максимально высоким качеством и допусками по геометрии
  • У бельгийских марок ламината самая высокая экологичность, например - по европейскому стандарту Е1 Большинство бельгийских торговых марок имеет меньше в 4 и 10 раз содержание формальдегида
  • Большинство бельгийских марок имеет специальные покрытия, защищающие ламинат от царапин

Главное отличие бельгийских марок ламината

Ну самое главное, что отличает бельгийские ламинаты от остальных-это качество изготовления замков. Именно благодаря стабильности геометрии и самым высоким требованиям к допускам замка, все марки ламината после сборки практически не имеют зазоров и перепадов на стыках, что является основным требованиям для влагостойкости.

Чтобы вы поняли, насколько качество сборки замка влияет на жизнеспособность ламината-вы можете увидеть - все подобные напольные покрытия, у которых есть зазоры на стыках-в ужасном состоянии и имеют вздутости на краях планок и повреждения. И наоборот-те торговые марки, у которых на стыках нету зазоров-в идеальном состоянии.

В ассортименте компании Брендпол - огромное количество торговых марок из Бельгии, поэтому количество обращений по рекламациям у нашей компании существенно меньше, чем в других. Напольные покрытия это очень требовательная часть интерьера, которую заменить очень сложно в силу того что на них все стоит, она прижимается плинтусами и мебелью, а самое главное дверными коробками, поэтому если вы думаете что вы уложили напольное покрытие на 3-5 лет-то это большая ошибка.

 

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