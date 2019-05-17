Опрос: Кто займет Железный трон

Отвлечемся от украинской политики и займемся реально важными делами / HBO

Самый честный ответ на вопрос - кто займет Железный трон в финале Игры престолов - в новом опросе на Без Табу, где смешались спойлеры, фанатские теории, ставки и трезвый рассудок.

Совсем скоро главный сериал поколения - Игра престолов - станет историей. В понедельник, 20 мая, выйдет в эфир последняя шестая серия последнего восьмого сезона - и мы узнаем, кто займет Железный трон в “Игре престолов”, вернее, то, что от него осталось после 5 серий и Дракариса.

По итогам первых пяти серий круг претендентов на Железный трон существенно сократился. Безвременно покинул мир Король Ночи, не стало Теона Грейджоя и его харизматичного дяди Эурона. Судя по всему, погибли под руинами Красного Замка Серсея и Джейме Ланнистеры. А между прочим, на многих из этих персонажей возлагались серьезные надежды, они были в почете у букмекеров и занимали важные места в фанатских теориях на тему кто займет Железный трон в 8 сезоне.

Тем не менее, реальные претенденты на трон все же остались в живых. Тут и Дейнерис Таргариен верхом на Дрогоне, и ее племянник Джон Сноу, который также оказался Таргариеном, но почему-то не безумным. не будем забывать про Тириона Ланнистер (зря что ли фамилии актера, который его играет, в титрах идет первой), а также Арию и Сану Старк. Более того, за 8 сезонов нас приучили, что верить нельзя никому, а потому - возможно все. 8 сезон многих фанатов сериала разочаровал, у многих даже созрела идея требовать, чтобы финальный сезон пересняли. А потому - вопрос, кто займет железный трон резонно вынести на голосование.

Итак, кто займет Железный трон, ваши ставки? Или, как говорили в старом мультике: кто тут в цари крайний