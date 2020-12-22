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Кто победил на «Супер Топ-модель по-украински»

14:08
Таня Брык - победитель СТМПУ - фото 1
Таня Брык - победитель СТМПУ / Новый канал

В понедельник, состоялся финал модельного шоу «Супер Топ-модель по-украински» и зрители узнали имя победительницы популярного шоу. Ею стала 23-летняя Татьяна Брык.

В финале шоу за победу боролись Саша Литвин, Даша Майстренко и Таня Брык. Их ждали последние испытания Суперсезона.

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Яркое дефиле в стиле шоу Victoria’s Seсret под музыкальное сопровождение Макса Барских, фотосессия на парящей люстре и чтение социальных манифестов — задания, которые решали судьбу победительницы.

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Финалистки суперсезона / Новый канал

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Выбор победительницы был непростым - после длительных раздумий и драматической паузы Алла Костромичева объявила имя победительницы «Супер Топ-модели по-украински». И ею стала… Таня Брык.

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Таня Брык - победительница шоу «Супер топ-модели по-украински» / Новый канал

Кроме звания «Супер топ-модели по-украински», Таня получила в награду в 300 тысяч гривен, съемку на обложку модного глянцевого журнала и годовой запас витаминного комплекса для поддержки красоты и здоровья.

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Поздравления победительнице / Новый канал

"Если честно, сначала не верила, что победила — думала, что сплю, и это мне снится. Когда начали поздравлять, я, конечно, была в шоке! — призналась Таня Брык. — Даже несмотря на то, что на проекте было безумно тяжело, во время финала у меня на глаза наворачивались слезы — не хотела, чтобы Суперсезон заканчивался".

Финал Супер Топ-модель по-украински. Сезон 4 – смотреть онлайн Выпуск 10 - 21.12.2020:

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