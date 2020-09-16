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КСУ признал часть положений закона о НАБУ неконституционными

21:12
КСУ признал часть положений закона о НАБУ неконституционными - фото 1
КСУ признал часть положений закона о НАБУ неконституционными

Конституционный суд Украины признал неконституционными часть положений закона о НАБУ.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Конституционным Судом Украины принято решение, которым отдельные положения Закона признаны не соответствующими Основному Закону Украины, а именно о наделении Президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и освобождать от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять трех человек к состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости и утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования", - говорится в сообщении.

Кроме того в КСУ подчеркнули, что ВРУ должна безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с ее вердиктом, т.к положения закона, признанные неконституционными, утрачивают силу через три месяца со дня его принятия.

Что было ранее?

В августе 2020 г. КСУ признал неконституционным назначение главой НАБУ Артема Сытника.

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НАБУ Артем Сытник Конституционный суд Новости Украина
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