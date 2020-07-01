Крушение рейса МАУ: Канада направит экспертов для расшифровки "черных ящиков"

22:20 01 июля,

"Черные ящики" начнут расшифровывать с 20 июля

Исследование бортовых самописцев сбитого бойцами иранскими военными лайнера "Международных авиалиний Украины" начнется только с 20 июля. К этому времени во Франции соберутся квалицифированные специалисты, которых привлекут к расследованию крушения.

В среду, 1 июля, в Управлении по безопасности транспорта Канады объявили о том, что их специалисты присоединятся к процессу расшифровки поврежденных "черных ящиков" рейса PS752.

- Представители управления были приглашены к участию в получении информации бортовых самописцев, - отметили в ведомстве. - Мы вышлем команду следователей, специализирующихся на расшифровке и анализе "черных ящиков" самолетов, - заявили представители пресс-службы на официальном сайте организации.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.