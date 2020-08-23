Крушение Боинга МАУ: пилоты управляли самолетом до последних секунд

"Черные ящики" записали не весь период полета рейса PS752

В воскресенье, 23 августа, в Организации гражданской авиации Ирана опубликовали записи переговоров экипажа рейса PS752. Они свидетельствуют о том, что пилоты пытались до последнего спасти самолет, но сделать это было уже невозможно.

Запись голосового "черного ящика" самолета МАУ, который был сбит в январе над Тегераном, длится всего 19 секунд.

Именно столько длился полет лайнера до попадания первой ракеты.

- Разговор пилотов свидетельствовал об электрических проблемах. Инструктор полетов предоставил указания включить вспомогательный блок питания, - отметил руководитель иранской Организации гражданской авиации Тураджи Зангане. - Изнутри пассажирского салона никаие звуки не долетали, а разговоры и реакция экипажа свидетельствовала об их физическом здоровье в момент полета.

Запись разговоров прервалась как раз после попадания первой ракеты в хвостовую часть самолета, поскольку шрапнель от ракеты повредила сами черные ящики.

Из-за второго взрыва, который произошел через 25 секунд, лайнер окончательно потерял управление и упал, но к тому времени бортовые самописцы уже не работали. Поэтому проследить воздействие боеголовки на самолет эксперты не смогли.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.