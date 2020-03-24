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Крупнейшая финансовая пирамида Украины B2B Jewelry громко развалилась (ВИДЕО)

21:40
B2B Jewelry схлопывают под шумок карантина - фото 1
B2B Jewelry схлопывают под шумок карантина

Судя по всему, владелец гигантской и ничем, кроме фальшивых бумажек, не подкрепленной компании B2B Jewelry Николай Гонта решил использовать пандемию коронавируса как успешное время для побега.

Создатель проекта, который долгое время выплачивал верящим в фейковые заработки украинцам "кешбэки" за вклады, объявил об уходе своего бизнеса "на карантин".

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Якобы из-за невозможности принимать деньги от пенсионеров и других категорий лиц, которых облапошивает, новоявленный олигарх в своем видеообращении к "коллегам по бизнесу" заявил о том, что замораживает все выплаты, но "продлит их после отхода страны от ограничений.

"Связаны руки у основной продающей машины проекта - сети магазинов, а значит одно звено цепи парализовано, а в таком случае формат B2B отношений невозможен. Второе, что нужно понимать - это опасность нарушения баланса покупок/продаж и влияние этого на кассу проекта. Если приток денежных средств будет ограничен, а выплаты кэшбэка производить в полном объеме, то это несоответствие бизнес-стратегии проекта приведет к полной просадке кассы", - объявил делец, снова наобещав людям с три короба - "обменять активы на ювелирные украшения".

Само собой, выплат люди вряд ли дождутся, но карантин как повод придержать приносивших последние деньги людей и заставить их уверовать в собственные благие намерения Гонта использует весьма искуссно. Впрочем, в его схеме существует небольшая и явно непредусмотренная дыра - отсутствие возможности сбежать из страны с нелегально заработанным.

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