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Кровавый диктатор-пенсионер наконец-то оставил этот мир

12:40
Мугабе передает эстафету - фото 1
Мугабе передает эстафету

Нет, речь идет не о Путине, а о его африканском коллеге - бывшем диктаторе Зимбабве Роберте Мугабе.

Мугабе умер 5 сентября 2019 в Сингапуре, где лечился от букета болезней, поскольку не доверял родной зимбабвийской медицине.

Тирану было 95 лет.

Мугабе пришел к власти в Зимбабве в 1980 и правил этой страной 37 лет, в 2017 его аккуратно свергли военные, выплатив диктатору солидную компенсацию, оставив дом, штат прислуги и личный самолет.

Сам Мугабе этим не умиротворился и очень был обижен, считая, что его предали.

За время своего правление Роберт Мугабе довел родное Зимбабве до ручки, превратив страну в одной из самых бедных государств планеты. Благодаря Мугабе Зимбабве стало именем нарицательным и символом упадка, нищеты и гиперинфляции (пока это сомнительное звание не перехватила Венесуэла).

Также Мугабе известен кровавыми репрессиями против своих граждан, а также был прохван за жестокость "людоедом".

Отметим, что без Путина тут не обошлось. Пока жители Зимбабве радовались смерти диктатора, другой диктатор - президент России Путин - зачем-то выразил соболезнования новому президенту страны.

Путин отметил, что Мугабе внёс большой личный вклад в борьбу за независимость Зимбабве и в построение институтов зимбабвийской государственности. «В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», - указано в телеграмме тирана.

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Роберт Мугабе Зимбабве Владимир Путин Новости Мир
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