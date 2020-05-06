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Критиковала власть в соцсетях: в Мариуполе полицейские пытались допросить волонтера (ФОТО)

17:40
К волонтеру пришли из-за неугодного "слугам народа" поста в Facebook - фото 1
К волонтеру пришли из-за неугодного "слугам народа" поста в Facebook

На днях участковый приперся к известной в Мариуполе активистке и волонтеру Галине Однорог для получения от нее пояснений из-за постов в Facebook с гневными высказываниями в адрес народных депутатов и Зе команды.

О том, что ее попытались преследовать за критику властей, девушка написала на своей странице в соцсети.

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По ее словам, мент "отреагировал" на донос, который на нее написали:

"Сегодня встретилась с участковым и он мне показал запрос, на него поступил и чтобы я дала объяснения. Это относительно моего поста в фейсбуке, который я написала в феврале, когда "слуги" попали в больницу. То есть, это критика государственных органов, а мои действия похожи на провокации".

Речь идет о публикации поста, который был написан Однорог в адрес госпитализированных с коронавирусом нардепов.

Критиковала власть в соцсетях: в Мариуполе полицейские пытались допросить волонтера (ФОТО) - фото 199684

В итоге волонтер отказались давать участковому пояснения. А в комментарии к своему посту добавила, что не знает, в рамках какого производства и по чьему поручению от нее пытался получить пояснение участковый.

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