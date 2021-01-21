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Критерии выбора промышленной швейной машины

15:33
Критерии выбора промышленной швейной машины - фото 1

Весь ассортимент швейных машин классифицируется по 3 типам – бытовые, профессиональные и промышленные.

Бытовые швейные машинки создаются для домашних мастериц, любящих рукодельничать – шить и перешивать одежду для семьи, обрабатывать постельное бельё, шторы, создавать оригинальные матерчатые поделки. Профессиональные машины – оборудование для ателье индивидуального пошива, небольших мастерских по изготовлению чехлов и мягкой мебели. А профессиональные швейные машины – это настоящие труженицы, способные непрерывно работать по 12 часов в сутки, выполняя всего несколько операций, но зато идеально.

Профессиональная швейная машина https://janome.in.ua/industrial-sewing/promyshlennyye-shveynyye-mashiny «пашет» годами, километрами стежков, не перегреваясь, не ломаясь, поскольку разработана именно для интенсивной эксплуатации. Швейное оборудование для цехов пошивочной фабрики обычно имеет узкую специализацию:

  • пошив постельного белья;

  • изготовление трикотажных изделий;

  • создание одежды, сумок, обуви, кожаных аксессуаров;

  • обработка меховых изделий;

  • работа с материями повышенной плотности (чехлы из брезента, сборка тентов для большегрузных автомобилей и пр.).

Есть линейка промышленных швейных машинок, «заточенных» под конкретную вспомогательную операцию – подшивку молний, пришивание пуговиц, обмётывание срезов матерчатых деталей, нанесение аппликаций, вышивку по готовому изделию – скатерти, подушке, полотенцу, свадебному платью, кепке, бейсболке.

 

Технические характеристики

В числе основных особенностей промышленного швейного оборудования – высочайшая надёжность и производительность. Наличие мощного двигателя позволяет использовать механизм почти без перерывов и в две смены годами. При этом срок эксплуатации такой машины всё равно на 5-6 лет больше, чем у профессиональных моделей.

 

Критерии выбора

Магазин Janome предлагает 32 варианта машинок для промышленного использования. Выбирая подходящую модель, обратите внимание на следующие факторы:

  • размер рабочей зоны;

  • наличие качественной подсветки;

  • простота интерфейса;

  • функциональность, наличие полезных дополнительных функций;

  • создаваемый во время интенсивной работы шум;

  • плавность хода.

Рекомендуем ориентироваться на тип и плотность материала, с которым машине предстоит работать большую часть времени.

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