Критерии выбора промышленной швейной машины
Весь ассортимент швейных машин классифицируется по 3 типам – бытовые, профессиональные и промышленные.
Бытовые швейные машинки создаются для домашних мастериц, любящих рукодельничать – шить и перешивать одежду для семьи, обрабатывать постельное бельё, шторы, создавать оригинальные матерчатые поделки. Профессиональные машины – оборудование для ателье индивидуального пошива, небольших мастерских по изготовлению чехлов и мягкой мебели. А профессиональные швейные машины – это настоящие труженицы, способные непрерывно работать по 12 часов в сутки, выполняя всего несколько операций, но зато идеально.
Профессиональная швейная машина https://janome.in.ua/industrial-sewing/promyshlennyye-shveynyye-mashiny «пашет» годами, километрами стежков, не перегреваясь, не ломаясь, поскольку разработана именно для интенсивной эксплуатации. Швейное оборудование для цехов пошивочной фабрики обычно имеет узкую специализацию:
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пошив постельного белья;
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изготовление трикотажных изделий;
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создание одежды, сумок, обуви, кожаных аксессуаров;
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обработка меховых изделий;
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работа с материями повышенной плотности (чехлы из брезента, сборка тентов для большегрузных автомобилей и пр.).
Есть линейка промышленных швейных машинок, «заточенных» под конкретную вспомогательную операцию – подшивку молний, пришивание пуговиц, обмётывание срезов матерчатых деталей, нанесение аппликаций, вышивку по готовому изделию – скатерти, подушке, полотенцу, свадебному платью, кепке, бейсболке.
Технические характеристики
В числе основных особенностей промышленного швейного оборудования – высочайшая надёжность и производительность. Наличие мощного двигателя позволяет использовать механизм почти без перерывов и в две смены годами. При этом срок эксплуатации такой машины всё равно на 5-6 лет больше, чем у профессиональных моделей.
Критерии выбора
Магазин Janome предлагает 32 варианта машинок для промышленного использования. Выбирая подходящую модель, обратите внимание на следующие факторы:
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размер рабочей зоны;
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наличие качественной подсветки;
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простота интерфейса;
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функциональность, наличие полезных дополнительных функций;
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создаваемый во время интенсивной работы шум;
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плавность хода.
Рекомендуем ориентироваться на тип и плотность материала, с которым машине предстоит работать большую часть времени.