Критерии выбора качественной детской коляски: мамам и папам на заметку

Коляска – это обязательная покупка, как только в семье происходит долгожданное прибавление. Украинские и международные педиатры едины в своем взгляде на вопрос выбора упомянутого аксессуара. Отправной точкой станет возраст малыша.

К примеру, новорожденному подойдет модель-люлька, трансформер или одна из разновидностей модульных систем. Люльку использует с момента рождения до того дня, когда ребенок научится сидеть. Если хочется реже ходить в магазин, то обращают внимание на трансформер. Детская коляска видоизменяется по мере взросления ребенка.

Размер люльки и характеристики матраса

Как только мама и папа разобрались с первым пунктом, переходят ко второму. Педиатры рекомендуют с повышенной осторожностью подойти к вопросу выбора размера чаши. К примеру, стандартная длина люльки достигает 80 см, а ширина доходит до 40 см. В идеале она должна быть глубокой и просторной. Стоит убедиться заранее, что ребенку будет комфортно в люльке даже в зимней одежке. Профессионалы рекомендуют в дальнейшем опираться на приведенные ниже советы, чтобы выбрать оптимальный вариант детской коляски:

качественный матрас поддерживает оптимальный микроклимат в люльке;

наполнитель для люльки выбирают с учетом долговечности, например, поролон, гречишное или кокосовое волокно;

люльки и прогулочные блоки, установленные в модульных системах, должны быть оснащены защитным капюшоном.

Педиатры рекомендуют сделать выбор в пользу жестких матрасов, которые не вызывают аллергию.

Мама и папа, решив купить коляску детскую, обращают внимание на качество шасси. В большинстве случаев модели, предназначенные для новорожденных, оснащены 4-мя шасси с аналогичным числом колес большого диаметра. Это необходимо для спокойной езды почти по любому типу дорожному покрытию. В зависимости от модели, колеса, установленные на шасси, могут быть выполнены из резины или пластика. Большую устойчивость к ухабам и к острым предметам проявляют пластиковые колеса. Если требуется больший уровень амортизации, то здесь не обойтись без резиновых колес.

Ткань и система складывания

Долговечность выбранной модели детской коляски зависит от качества внешней обшивки. Идеальный вариант – это наличие защиты от влаги, от пыли и грязи. Чем проще чистить материал, тем лучше. Соответствующую информацию можно найти в инструкцию. В ней же указано, какая здесь использована система складывания. Оптимальный вариант – это покупка коляски, которая в сложенном виде занимает мало место. Это вполне удобно для хранения и транспортировки.