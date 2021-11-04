Кріпосна 3 - що буде в 7 та 8 серіях

Жадан чекає прем'єри 7 і 8 серій / СТБ

На телеканалі СТБ триває прем'єра головної телеподії — «Кріпосна. Жадана любов». Жадан живий! Проте дедалі частіше про себе нагадують забуті таємниці минулого. Чим інтригуватимуть і триматимуть у напрузі 7 та 8 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» — читайте на БЕЗ ТАБУ.

Напередодні благодійного аукціону сімейства Жаданів у світ виходить стаття, що компрометує їх: «Кріпосна дівка, через яку, неначе мухи, мруть шляхетні». Ініціатором такого скандалу є Петро Червінський. Але за мовчання він вимагатиме набагато більше.

Тим часом в особистому житті Червінських руйнуються ідилія та пристрасть. Лариса розуміє, що опинилася в руках тирана. А про успішну кар'єру актриси вона може забути. Зради поміщика відтепер не таємні. А молода мати і дружина змушена просто мовчати… Чи вистачить їй терпіння? Чи зможе вона назавжди відмовитись від свого покликання? Або ж любов до сцени переможе, і Лариса таки наважиться піти від чоловіка?

Орися та Назар відтепер батьки. У них народилася донечка Зоряна. Катерину взяли хрещеною. Але самопочуття молодої матері нагадує лихоманку. Остання надія на Катю, яка має допомогти Орисі… Та чи все підвладне її знанням, здобутим у Люксембурзі?

Та головне питання глядача: хто такий Стефан Яблоневський? Яку помсту він готує Каті та Андрію? А головне, за що? Сама пані Жадан і в думках не може припустити, що польський князь не бажає їй добра. Вона відверта зі Стефаном: їй необхідно поділитися з кимось важким пережитим днем, а чоловіка поруч немає... Чи скористається Яблоневський відсутністю Андрія Андрійовича? І чи зможе Жадан угамувати свій гнів, побачивши поцілунок дружини з іншим? Невже відбудеться дуель, у ході якої Жадан загине?

Кріпосна 3 - дивитись онлайн 7 і 8 серії - 4.11.2021:

Дивіться 7 та 8 серії мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ.