Кріпосна 3 - що буде в 3 та 4 серіях

Кріпосна - культова сцена / СТБ

У вівторок, 2 листопада, в ефірі СТБ о 20-15 за Києвом відбудеться прем'єра 3 і 4 серій третього сезону серіала Кріпосна. Подробиці - на БЕЗ ТАБУ.

Кріпосна 3 - що було в 1 і 2 серіях

Новий сезон почався з красивої та культової сцени — весілля Катерини Вербицької та Андрія Жадана (сподіваємось, всі впізнали оновлену Катю - росіянку Соню Прісс).

Двоє біля вівтаря заприсяглися назавжди бути разом і любити одне одного в горі та радості. Проте трагічні події залишилися незмінними — таємничий незнайомець у чорному плащі встромив ніж у груди купця першої гільдії. І з цього моменту глядач дізнався, чим продовжилася інтригуюча історія серіалу. Ніж увійшов у тіло Жадана за міліметр від серця. Однак це не дозволило Андрієвій дружині та його друзям спокійно спати.

Полювання на купця продовжується, а лікарі не дають шансів на одужання. Чи означає це, що Жадан таки помре, а чи незабаром він встане на ноги, — дізнаємося в наступних серіях.

Новий герой — польський князь Стефан Яблоневський — з’являється в серіалі з перших серій. Він галантний, вихований і, як було заявлено раніше, прагне справедливості. Чоловікові швидко вдається здобути довіру головної героїні, і він залишається погостювати в Червінці. Наміри Стефана — познайомитися з Жаданом для революційної ідеї. Однак чи насправді це так? Наприкінці другої серії з'ясовується, що він прибув не сам… «Ну що, він мертвий?»

Що буде у 3 і 4 серіях

Уже сьогодні вийдуть 3 і 4 серії. Головне запитання: чи вдалося вижити Жаданові після другого замаху? Інтригуюче завершення 2 серії дає глядачеві підстави запідозрити в злісних діяннях польського князя Стефана Яблоневського. Та чи справді все так прозоро, як здається?

Глядач нарешті побачить і улюблену героїню Наталі. Відтепер вона служить у монастирі і носить ім'я Григорія. Світське життя та бали – у минулому. Ба більше, усю свою спадщину вона збирається відписати храму. Чи зможе з цим змиритися її батько пан Дорошенко?

Історія Галі та Панаса, здавалося б, сповнена ідилії та кохання. Ніщо не здатне затьмарити їхнє сімейне щастя. Ніщо, окрім Якової жаги помсти. Колишній управитель Червінки тепер бездомний, питущий та озлоблений бідняк. На що він готовий, аби помститися Галі? І чи переживе таку помсту молода мати?

Кріпосна 3 - дивитись онлайн 3-4 серію - 2.11.2021:

Не пропустіть 3 і 4 серії мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» сьогодні о 20:15 на СТБ.