День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Кріпосна 3 - що буде в 3 та 4 серіях

17:13
Кріпосна - культова сцена - фото 1
Кріпосна - культова сцена / СТБ

У вівторок, 2 листопада, в ефірі СТБ о 20-15 за Києвом відбудеться прем'єра 3 і 4 серій третього сезону серіала Кріпосна. Подробиці - на БЕЗ ТАБУ.

Кріпосна 3 - що було в 1 і 2 серіях

Новий сезон почався з красивої та культової сцени — весілля Катерини Вербицької та Андрія Жадана (сподіваємось, всі впізнали оновлену Катю - росіянку Соню Прісс).

Кріпосна 3 - дивитись 1 і 2 серії - 1/11/2021

Двоє біля вівтаря заприсяглися назавжди бути разом і любити одне одного в горі та радості. Проте трагічні події залишилися незмінними — таємничий незнайомець у чорному плащі встромив ніж у груди купця першої гільдії. І з цього моменту глядач дізнався, чим продовжилася інтригуюча історія серіалу. Ніж увійшов у тіло Жадана за міліметр від серця. Однак це не дозволило Андрієвій дружині та його друзям спокійно спати.

Кріпосна 3 - що буде в 3 та 4 серіях - фото 209595

Полювання на купця продовжується, а лікарі не дають шансів на одужання. Чи означає це, що Жадан таки помре, а чи незабаром він встане на ноги, — дізнаємося в наступних серіях.

Новий герой — польський князь Стефан Яблоневський — з’являється в серіалі з перших серій. Він галантний, вихований і, як було заявлено раніше, прагне справедливості. Чоловікові швидко вдається здобути довіру головної героїні, і він залишається погостювати в Червінці. Наміри Стефана — познайомитися з Жаданом для революційної ідеї. Однак чи насправді це так? Наприкінці другої серії з'ясовується, що він прибув не сам… «Ну що, він мертвий?»

Що буде у 3 і 4 серіях

Уже сьогодні вийдуть 3 і 4 серії. Головне запитання: чи вдалося вижити Жаданові після другого замаху? Інтригуюче завершення 2 серії дає глядачеві підстави запідозрити в злісних діяннях польського князя Стефана Яблоневського. Та чи справді все так прозоро, як здається?

Кріпосна 3 - що буде в 3 та 4 серіях - фото 209594

Глядач нарешті побачить і улюблену героїню Наталі. Відтепер вона служить у монастирі і носить ім'я Григорія. Світське життя та бали – у минулому. Ба більше, усю свою спадщину вона збирається відписати храму. Чи зможе з цим змиритися її батько пан Дорошенко?

Історія Галі та Панаса, здавалося б, сповнена ідилії та кохання. Ніщо не здатне затьмарити їхнє сімейне щастя. Ніщо, окрім Якової жаги помсти. Колишній управитель Червінки тепер бездомний, питущий та озлоблений бідняк. На що він готовий, аби помститися Галі? І чи переживе таку помсту молода мати?

Кріпосна 3 - дивитись онлайн 3-4 серію - 2.11.2021:

Не пропустіть 3 і 4 серії мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» сьогодні о 20:15 на СТБ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Кріпосна Соня Присс Станислав Боклан Катерина Ковальчук СТБ Шоубіз Новости сериалов
БЕЗ ТАБУ
Другое на тему
Резніков стане новим міністром оборони - фото 1
В Уряді Шмигаля відбувається велика ротація міністрів
17:23
На знімках Maxar Technologies - скупчення бронетанкових частин та самохідної артилерії - фото 1
Росія збирає свої війська на кордонах з Україною ФОТО
09:26
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
08:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
08:50
З України видворили російського розвідника - фото 1
Агентурний провал: з України видворили радника посла Росії
13 октября, 17:06
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 15:15