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Кримінального господаря Одеси оголосили в міжнародний розшук

09:29
Галантерник з дружиною - фото 1
Галантерник з дружиною / Скриншот

Національне антикорупційне бюро оголосило в міжнародний розшук відомого одеського бізнесмена Володимира Галантерника у справі про розкрадання громадської землі в Одесі.

Згідно з карткою розшуку, 51-річний Галантерник зник у Харкові 31 серпня 2021 року і тепер переховується від органів досудового розслідування.

Підозрюваного було оголошено в розшук 27 жовтня.

Кримінального господаря Одеси оголосили в міжнародний розшук - фото 209601

Його підозрюють за ст. 255 ч. 1, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 3 і ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу - створення злочинної організації, присвоєння і розтрата майна, відмивання грошей і зловживання владою.

Галантерник володіє в Одесі частками у ринках "Привоз", "7-й кілометр", торгово-розважальних центрах City Center, City Center "Котовський", Аркадія Сіті і бутик-готель "De Paris".

Наразі бізнесмен живе в Лондоні, але "рулить" усіма процесами в Одесі.

За даними ЗМІ, в дев'яностих роках Галантерник був пов'язаний із угрупованням Олександра Ангерта на прізвисько "Саша Ангел". Останній помер у 2017 році.

6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ і прокурорів САП щодо заволодіння землею в Одесі, три з них – меру Одеси Геннадію Труханову, Володимиру Галантернику, а також екс-прокурору Одеської області Олегу Жученку.

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НАБУ Одесса Владимир Галантерник Новини Украина
Українська правда
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