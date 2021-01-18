Кресла KULIK SYSTEM - Ваш здоровый комфорт и уникальный стиль

Современный мир динамичен и многогранен. Каждый день у нас появляется всё больше возможностей, а вместе с ними и требований. Сегодня обычный сотрудник офиса должен быть в каком-то смысле супергероем.

Он никогда не устает, всегда генерирует идеи и готов прийти на помощь руководству в любую секунду. Согласитесь, сохранить здоровье и ясность ума в таком ритме непросто. Как большая международная компания, KULIK SYSTEM осознает всю значимость своей деятельности и стремится улучшить жизнь каждого своего клиента!

Кресла Кулик Систем - это идеальное сочетание первоклассной эргономики и стиля. Каждое изделие создано по уникальной технологии из высококачественных материалов и наделено интеллектом, чтобы улучшить вашу эффективность и обеспечить здоровый комфорт.

Чем особенно кресло от Кулик Систем

Каждая модель офисного кресла компании имеет не один десяток преимуществ. Но всё же, когда речь идет об эргономике, ключевой составляющей являются инновационные технологии и их способность адаптироваться к различным условиям и параметрам человека. Kulik System шагнули далеко вперед в области изучения анатомических особенностей тела и наделили каждое кресло умными механизмами, которые позволяют:

Оптимизировать рабочее пространство, увеличивая продуктивность и ускоряя решение важных задач; Менять до 15-ти положений во время рабочего процесса. Возможность регулировки высоты и угла наклона подголовника, корректируя положение шеи, снять напряжение и сохранить ясность мыслей; Регулировать высоту и жесткость качания спинки без ограничений. Настраивая офисное кресло согласно росту и весу будущего владельца. На первоначальном этапе оформления заказа консультант задаст несколько простых вопросов относительно ваших индивидуальных параметров, чтобы подобрать идеальную модель; Индивидуально настроить высоту подлокотников, предупредив развитие наиболее частых проблем со здоровьем офисного работника – туннельный синдром. Вместе с креслом Кулик Систем вы получите максимальный комфорт и свободу в движениях. Сохранять контроль угла 90° в подколенной области и предплечье, предупреждая появление дискомфортных ощущений и тяжести в конце рабочего дня. Снять напряжение в области поясницы и полноценно расслабиться, благодаря сбалансированной системе поддержки компьютерной эргономики. Дополнительно отрегулировать глубину и угол наклона сидушки при помощи запатентованной технологии «Слайдер». Это обеспечит здоровый тонус тела в течении целого дня; Надежная конструкция кресла позволяет идеально повторять контуры позвоночника своего владельца, обеспечив полноценную поддержку и скорректировав осанку.

Стоит отдельно отметить важность выбора материала-наполнителя в процессе производства эргономичного кресла. Компания Kulik System выбрала для себя полимерный ячеистый эластомер. Этот наполнитель является ультрасовременным, долговечным и гипоаллергенным, что делает его лидером среди прочих. Он обладает «памятью формы» - это отличная гарантия того, что данный материал не деформируется даже после тысячного использования и сохраняет свои формы. Ячеистая структура материала позволяет воздуху равномерно циркулировать в кресле и обеспечивает оптимальный температурный режим.

Что касается дизайна, он имеет не менее важное значение, чем механизмы регулировок. Правильно подобранный цвет и форма модели могут в значительной мере преобразить ваш интерьер. Каждое кресло Kulik System - это настоящее произведение искусства. Невероятное количество оттенков, разнообразие форм и декоративных элементов помогут обрести и подчеркнуть свой личный стиль. Но для начала, чтобы создать настоящий шедевр необходимо подобрать полотно, на котором вы будете творить. Ассортимент материалов для обивки обширен и славится своим высоким качеством:

Ткани нового поколения:

Антара;

Азур.

Натуральная кожа;

Экзотическая кожа;

Экокожа;

Перфорированная кожа;

Тисненая кожа

В независимости от того какой материал для обивки вы выберете, он будет сохранять изысканный вид вашего кресла долгие годы и обеспечивать невероятный комфорт.

Разработайте свой уникальный дизайн с нуля, перейдя в категорию “Конструктор”. Он предоставляет возможность лично подобрать модель, материал, цвет и декоративные элементы для создания “кресла мечты”. Комбинируйте различные оттенки, украшайте подголовник эмблемой и добавляйте дизайнерский шов, чтобы ваше кресло было по настоящему особенным.

Где купить кресло Kulik System

В таких крупных городах, как Киев, Днепр, Львов и Одесса расположено несколько специализированных магазинов Kulik System. В них вы можете получить профессиональное обслуживание и консультацию. Менеджер поможет вам подобрать идеальное кресло и ответит на все интересующие вопросы. Дополнительно существует возможность оформить заказ прямо на сайте. Для этого вам необходимо выбрать нужную модель в каталоге , согласовать условия оплаты и срок доставки. Также вы можете купить кресла Kulik System для всех сотрудников и получить скидку воспользовавшись программой лояльности.