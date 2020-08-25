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Кремль сорвал встречу советников лидеров "нормандской четверки"

17:00
Встреча "нормандской четверки" снова сорвана - фото 1
Встреча "нормандской четверки" снова сорвана

Запланированная на 28 августа встреча представителей президентов Украины, Франции и России, а также канцлера Германии не состоится из-за ее полной нецелесообразности и фактического отказа террористов участвовать в конструктивном диалоге.

Как сообщают российские пропагандисты, встречу отменили из-за несогласованности проектов итоговых документов со стороны Германии, Франции и Украины.

В Раде заявили о получении письма Кравчука с просьбой выполнить условия России

Фактически же Кремль, судя по всему, требует от официального Киева принятия решения о проведении местных выборов на оккупированной территории без выхода войск ВС РФ из нее. Позиция же украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по этому вопросу весьма неоднозначное: поставленный Зеленским во главу представительства Украины Леонид Кравчук даже написал письмо в Верховную Раду с прошением внести в изменения в постановление о выборах. Вместо того, чтобы послать экс-президента куда подальше, нардепы согласились рассмотреть прошение в профильном комитете.

И поскольку одобрить требования оккупантов парламентарии не успели, в РФ фактически сорвали переговоры "нормандской четверки". Таким образом, для того, чтобы в Москве вообще соглашались на диалог с представителями Украины, в нашей стране должны пойти русским на уступки. В том числе, и на ущемление собственных национальных интересов. При этом каких-либо гарантий со стороны постоянно провяляющего агрессию врага нет и не будет. Поскольку русские готовятся к войне.

Как известно, на Банковой очень хотят провести выборы на оккупированной территории даже при наличии полного контроля над "ДНР", "ЛНР" и Крымом со стороны России. На фоне таких стремлений президент Зеленский ввел в состав Трехсторонней контактной группы так называемую "группу Ермака" - целый ряд членов правительства. А это значит, что в Минск будут ездить не только "пенсионеры украинской политики", но и действующие чиновники, которые уполномочены принимать серьезные решения.

Поможет ли это воплотить неадекватное решение о проведении выборов в "ДНР" и "ЛНР" еще не ясно. Но, определенно, участие жителей ныне захваченных русскими территорий в голосовании уже в ноябре нельзя назвать хорошей затеей. Поскольку, во-первых, для подготовки процесса нужно приступать уже сейчас. Во-вторых, войска страны-террориста по-прежнему не собираются уходить с наших территорий. А, самое главное, до тех пор, пока на Донбассе действует российская пропаганда, допускать запуск процесса выборов вообще невозможно. Особенно в условиях, когда на участки пойдут коллаборанты, не лишенные гражданских прав, и желающие уничтожения Украины.

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