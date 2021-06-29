Кредит под залог дома – удобно и быстро

Кредит под залог дома в Capital Invest позволяет получить большую сумму, когда она действительно нужна и времени на сбор справок нет. Это один из самых безопасных кредитов как для заёмщика, так и кредитора.

Ключевой момент в договоре занимает сама недвижимость –она становится гарантией того, что клиент вернёт деньги кредитору. Для заёмщика это быстрое получение денег, выгодные условия, низкие процентные ставки и возможность продления кредита в случае трудностей с оплатой.

Суть кредита под залог дома состоит в следующем: заёмщик получает от кредитора процент от рыночной стоимости дома (70-80%) и обязуется вернуть его в установленный срок, выплачивая равномерные платежи.

Условия кредитования

Кредит под залог дома доступен для любого человека возрастом от 18 до 70 лет, который является собственником дома или другого вида недвижимости. В отличие от банка кредитные организации выдают займ студентам, пенсионерам и людям, которые не имеют официального трудоустройства. Это именно та помощь, которая так нужна!

Требования к недвижимости достаточно просты: отсутствие обременений, не аварийное состояние (возможность продать объект в случае задолженности), правильно оформленные документы на дом. Также потребуются документы: паспорт, идентификационный код заёмщика, документы на недвижимость, которые подтверждают право собственности, правки о прописанных лицах и техпаспорт дома. Среди других документов – справки об отсутствии обременений и ареста, отсутствии задолженности по коммуналке. Это лишь небольшая документов, которые обычно требуют в банках – вот почему обратиться в Capital Invest будет так удобно!

Преимущества кредита под залог дома

Кредит под залог дома позволяет получить нужную сумму всего за один день – без бумажной волокиты и множества проверок. Процентная ставка намного ниже, чем в банке – всего 1,8% в месяц, а срок кредитования варьируется от 3 месяцев до 5 лет, что позволяет выбрать комфортный размер платежа. А самое главное – вы получаете круглосуточную поддержку и быстрое решение сложных ситуаций. Оформив кредит под залог дома, можно получить до 80% рыночной стоимости недвижимости!

В Capital Invest нацелены на улучшение благосостояния общества, поэтому выдают кредиты на самые разные цели: учёба, открытие и расширение бизнеса, покупка квартиры или отдых за границей. При чём отчитываться о тратах не нужно – вы просто получаете кредит и больше никому не отчитываетесь!