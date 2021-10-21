Костюк и Киченок прошли в 1/4 парного турнира в Тенерифе

Украинки Марта Костюк и Людмила Киченок прошли в четвертьфинал парного турнира в Тенерифе, который проходит под эгидой WTA (Женской теннисной ассоциации).

Первенство освещает Bookmaker Ratings.

Наши спортсменки уверенно переиграли представительниц Испании Паулу Ариас Манхон и Сару Соррибес-Тормо по результатам двух сетов (6:0, 6:3). Матч продлился 56 минут. Украинки один раз подали навылет, совершили пять двойных ошибок и выиграли семь из восьми геймов на своей подаче.

За право участвовать в полуфинале первенства Костюк и Киченок сразятся с венгерскими теннисистками Анной Бондарь и Далмой Галфи.

В начале этой недели Костюк прекратила участие в одиночном разряде турнира после проигрыша Ирине-Камелии Бегу из Румынии в первом круге.

В активе 19-летней украинской теннисистки три титула ITF в одиночном разряде и два — в парном. 29-летняя Людмила Киченок имеет шесть титулов ITF в одиночном разряде и 28 — в парном. Пять раз она побеждала на турнирах WTA. В 2010 году Людмила в паре с Элиной Свитолиной прошла полуфинал юниорского турнира Большого шлема (Открытого чемпионата Франции).

Состязания WTA 250 в Тенерифе (Испания) проходят с 18 по 24 октября. Призовой фонд турнира составляет 235 238 долларов.