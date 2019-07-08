Россиянка "увидела" обстрел Донбасса. Прямо из космоса – ВИДЕО

Космонавт увидела обстрел Донбасса. Прямо из МКС – ВИДЕО

Роскосмос издревле славится своими успехами. То ракету уронят, то дыру в Союзе просверлят. А на этот раз они превзошли сами себя и увидели обстрел Донбасса … прямо из космоса.

Своими открытиями с ОБСЕ поделилась космонавт, а по совместительству и Герой России Елена Серова.

"С борта МКС невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди, женщины, старики, дети", - поведала сказку космонавт.

И подчеркнула, что украинцы очень злые.

"Властям Украины неинтересна безопасность собственного народа. Им нужен конфликт. Нестабильность в Украине необходима, чтобы травить Россию, внедрять русофобские настроения, тем самым скрывая собственные военные преступления".

Интересно, неправда ли? Это же каким даром нужно уметь, чтобы сквозь слои атмосферы и сотню километров узреть несуществующие обстрелы? Разве что в фантазии.

Что сказать? Ждем от России представителей Альфа Центавры, которые тоже наблюдали атаки ВСУ. Из тарелок.