Формула Штайнмайера Евро 2020 Владимир Зеленский война на Донбассе

Космический десант: оборудование "Газпрома" превратили в металлолом с помощью спутника

17:00
Австрийцы ловко покарали "Газпром" - фото 1
Австрийцы ловко покарали "Газпром"

Торчащие Украине миллиарды долларов российские газовые монополисты внезапно для себя столкнулись с новыми проблемами. Как оказалось, купленное ими в обход санкций дорогущее оборудование может превратиться в груду бесполезного металла одним лишь нажатием кнопки.

В среду, 16 октября, глава департамента №335 российской газовой компании Павел Крылов объявил о том, что ну очень дорогие австрийские компрессоры LMF уже несколько лет не работают.

"Нафтогаз" победил "Газпром" в суде Люксембурга

Как оказалось, производители попросту с помощью спутника положили все оборудование. И хотя террористы утверждают, что две компрессорные станции отключили еще в 2012-м году, это лишь частичная правда. Все дело в том, что в 2015-м году "Газпром" закупил еще два аналогичных агрегата. И их тоже выключили.

Теперь же российские агрессоры утверждают, что в ближайшее время закупят такие же станции, но уже отечественного производства. И они якобы будут "намного круче, чем иностранные". Но все прекрасно понимают, что ватоголовые Иваны ничего работающего создать просто не способны.

Впрочем, страдают из-за отстутствия работающих станций не только "Газпромовцы", но и рядовые россияне. Компрессоры нужны для стравливания газа при снижении давления. Они сберегают атмосферу от выбросов газа. Но не российскую.

К слову, отключение дорогой аппаратуры с помощью спутников - не новинка для русских. С аналогичной проблемой оккупанты сталкивались, когда уничтожали и вывозили оборудование украинских заводов на Донбассе. Так, в 2014-м году с ПАО "Снежнянский завод химического машиностроения" боевики вывезли несколько новеньких японских станков стоимостью по два миллиона долларов каждый. При этом как только оборудование сдвинули с места, оно превратилось в груду металла. В итоге станки вывезли в РФ и сдали на лом.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Газпром Россия Санкции Австрия Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Дубилет затевает распродажу зданий министерств "для оптимизации" - фото 1
Дубилет хочет распродать здания министерств в самом центре Киева
19:00
Кернес готов антимайданить - фото 1
Гепа создал харьковский антимайдан и призвал к реализации "формулы Штайнмайера"
14:00
Борис Корчевников наслаждается видами Киева - фото 1
Российский пропагандист уровня Киселева тусит в Киеве, силовики бездействуют (ФОТО)
09:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11 октября, 10:34
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...