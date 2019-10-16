Космический десант: оборудование "Газпрома" превратили в металлолом с помощью спутника

Австрийцы ловко покарали "Газпром"

Торчащие Украине миллиарды долларов российские газовые монополисты внезапно для себя столкнулись с новыми проблемами. Как оказалось, купленное ими в обход санкций дорогущее оборудование может превратиться в груду бесполезного металла одним лишь нажатием кнопки.

В среду, 16 октября, глава департамента №335 российской газовой компании Павел Крылов объявил о том, что ну очень дорогие австрийские компрессоры LMF уже несколько лет не работают.

Как оказалось, производители попросту с помощью спутника положили все оборудование. И хотя террористы утверждают, что две компрессорные станции отключили еще в 2012-м году, это лишь частичная правда. Все дело в том, что в 2015-м году "Газпром" закупил еще два аналогичных агрегата. И их тоже выключили.

Теперь же российские агрессоры утверждают, что в ближайшее время закупят такие же станции, но уже отечественного производства. И они якобы будут "намного круче, чем иностранные". Но все прекрасно понимают, что ватоголовые Иваны ничего работающего создать просто не способны.

Впрочем, страдают из-за отстутствия работающих станций не только "Газпромовцы", но и рядовые россияне. Компрессоры нужны для стравливания газа при снижении давления. Они сберегают атмосферу от выбросов газа. Но не российскую.

К слову, отключение дорогой аппаратуры с помощью спутников - не новинка для русских. С аналогичной проблемой оккупанты сталкивались, когда уничтожали и вывозили оборудование украинских заводов на Донбассе. Так, в 2014-м году с ПАО "Снежнянский завод химического машиностроения" боевики вывезли несколько новеньких японских станков стоимостью по два миллиона долларов каждый. При этом как только оборудование сдвинули с места, оно превратилось в груду металла. В итоге станки вывезли в РФ и сдали на лом.