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Коронавирусом заразились еще 920 украинцев

10:00
Пандемия коронавируса только набирает обороты - фото 1
Пандемия коронавируса только набирает обороты

Количество граждан, которые ежедневно получают подтверждение своих диагнозов, тенденции к снижению не имеет. Наоборот, при увеличении тестов цифры инфицированных неумолимо показывают ползут вверх.

Как заявили в воскресенье, 26 июля, в пресс-службе Центра общественного здоровья, за минувшие сутки из лабораторий прислали информацию о 920 новых случаях заражений COVID-19.

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При этом количество выписанных из больниц за сутки почти в три раза меньше, чем цифра инфицированных - 310.

"15 человек скончались. Всего в Украине с начала пандемии коронавирус выявили у 64849 человек. 1605 пациентов умерли, а 35 807 - выздоровели", - отметили в ЦОЗ.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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