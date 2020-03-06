Коронавирус в Украине: МОЗ объявил чрезвычайную ситуацию в Черновицкой области

Черновицкая область стала местом чрезвычайной ситуации

В пятницу, 6 марта, из-за возможной вспышки опасного заболевания в Черновицкой области объявили о региональной чрезвычайной ситуации.

Как заявили сегодня в министерстве здравоохранения, на 16 дней в Черновицкой области вводятся чрезвычайные противоэпидемические мероприятия.

"Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черновцах признала регистрацию случая заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, локальной чрезвычайной ситуацей на областном уровне, - подчеркнули в МОЗ. - Планируется введение вынужденных противоэпидемических мероприятий".

В связи с возможной вспышкой заболевания власти Черновцов уже издали распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса. Кроме того, в течение месяца коммунальщики будут проводить дезинфекцию подъезда дома, где проживает зараженный человек.

Из-за ситуации с коронавирусом по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. Детские сады не закрыли, но советуют не посещать

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.