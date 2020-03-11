Коронавирус в Украине: из "Борисполя" эвакуировали заболевшую гражданку Китая

Пассажирку самолета отправили из аэропорта "Борисполь" в карантин

Днем в среду, 11 марта, в аэропорту "Борисполь" нашлась работа дежурящим в воздушной гавани на постоянной основе из-за коронавируса медикам. Началось все с того, что пилот летевшего из неизвестного города лайнера сообщил диспетчеру о том, что на борту судна находится потенциально зараженная женщина.

Сразу же после приземления самолета на его борт подняли медики, которые и выяснили, что заболевшая то ли ОРВИ, то ли COVID-19 пассажирка является гражданкой Китая.

Пострадавшую отправили в инфекционное отделение Александровской клинической больницы Киева. Сейчас ее тестируют на наличие штамма в организме.

"Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше", - отметила заведующая первым инфекционным отделением больницы Татьяна Гайнутдинова.

Как действовали специалисты с другими пассажирами и экипажем судна, ведь во время полета гражданка Китая могла заразить других людей, неизвестно. Скорее всего, людей отпустили, измерив им температуру, но, само собой, их показатели были в пределах нормы, ведь коронавирус проявляется в виде симптомов после инкубационного периода.

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин. Вслед за ней один за другим на больничку уехали еще 18 человек, которые общались с вернувшимся заробитчанином.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.