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Коронавирус в Украине: Харьков оказался в красной зоне

15:00
В Харькове могут закрыть метро - фото 1
В Харькове могут закрыть метро

В пятницу, 7 августа, произошло перераспределение зон адаптивного карантина, исходя из ситуации с распространением COVID-19. Города и районы, попавшие в красную и оранжевую зоны, должны усилить ограничения вплоть до прекращения работы общественного транспорта.

Согласно изменениям, внесенным в интерактивную карту по разделу страны на карантинные зоны, наиболее проблемные за прошлую неделю Луцк и Тернополь оказались в оранжевой и зеленой зоне.

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Кроме того, правила адаптивного карантина в оранжевой зоне должны распространяться на Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ровенский, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, а также Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В желтой зоне оказались Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно, а также Киверцевский и Маневицкий районы Волынской области, Житомирский, Любарский, Пулинского и Романовский Житомирской области, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский район Закарпатской области, Кольский, Коломыйский, Косовский, Снятинский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области, Гощанский и Здолбуновский район Ровенской области, Белогорский, Волочиский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Чемеровский район Хмельницкой области, Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий, Борщевский районы Тернопольской области, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области, Бобровицкий, Нежинский, Прилуцкий, Носовский и Козелецкого района Черниговской области.

Ослабления карантина могут быть разрешены в Виннице, Хмельницком и Новоград-Волынском, которые вместе с Киевом и остальной территорией Украины определили в зеленую зону.

А вот Харьков с тотальным распространением коронавируса попал в самую жесткую, красную зону.

Изменения вступят в силу с 10 августа.

Коронавирус в Украине: Харьков оказался в красной зоне - фото 203719

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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