Коронавирус унес жизни больше тысячи украинцев

Количество зараженных коронавирусом постоянно растет

Резкий скачок официально выявленного количества заболевших в Украине при уменьшении тестирования, который власти называют "второй волной пандемии", нанесет значительно больше вреда, чем в начале карантина.

Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что при отсутствии массового тестирования и реально действующих ограничительных мер последствия от распространения COVID-19 в Украине в ближайшее время могут оказаться фатальными для сотен людей.

Поскольку никакой тенденции к реальному уменьшению роста заболеваемости нет. Народ продолжает шариться по магазинам без масок, собираться толпами в ночных клубах и не верить в существование коронавируса.

Так, за минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья зафиксировали 735 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее количество жертв от новой болезни в нашей стране перевалило за тысячу. И это только те цифры, которые отражены в официальной статистике. Ведут ли ее с учетом рекомендаций ВОЗ, когда смерть каждого пациента с поставленным диагнозом указывают как летальный исход из-за COVID-19, неизвестно.

- С помента начала пандемии в Украине 36 560 заболевших. 1002 человека умерли, а 16509 выздоровели. За сутки скончались восемь пациентов, а выписаны из клиник - 103, - отметили в центре общественного здоровья.

Напомним, в Украине за эту неделю было зафиксировано три антирекорда по росту заболеваемости. В минздраве поначалу валили все на не соблюдающих карантин людей, а затем и вовсе объявили наступление второй волны коронавируса. Хотя на самом деле из-за совокупности факторов и непрофессионального действия властей распространение вируса просто окончательно вышло из-под контроля.

Как известно, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.