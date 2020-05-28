Коронавирус не отступает: количество новых заражений официально увеличилось почти до пика

Количество новых заражений почти достигло пиковых отметок времен карантина

В четверг, 28 января, официальная статистика новых случаем заболевания китайским коронавирусом резко пошла вверх. Связано это, скорее всего, с тем, что симптомы болезни начали проявляться у тех, кто инфицировался уже после послабления карантина.

По сравнению с поданными вчера данными о 321 заболевшем сегодняшние 477 положительных тестов говорят о резком скачке количества больных.

Причем реальное количество случаев заражений отследить невозможно, поскольку анализы в необходимом количестве для украинцев не проводят. Даже для тех, чьи сипмтомы похожи на COVID-19.

Общее же количество официально зафиксированных заболевших с момента вспышки перевалило за 22 тысячи.

- В Украине заразились 22382 человека. 669 умерли, а 8439 пациентов выздоровели, - заявили в Центре общественного здоровья.

Примечательно, что не смотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.