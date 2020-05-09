Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России

На Берлин? / Getty Images

По ту сторону украинско-российской границы культ победы во Второй мировой войне постепенно превратился в неизлечимое коллективное помешательство. Как и почему это произошло - искал ответы обозреватель Без Табу.

Отдавать дань памяти как павших в войне, так и переживших ее – дело святое и благое. Но очень похоже на то, что память отцов-дедов-прадедов как заседающих в Кремле власть имущих, так и многомиллионную армию их подданных интересует в последнюю очередь. Именно этим можно объяснить туалеты, расписанные георгиевскими лентами, надувных ветеранов, стриптизерш в форме Красной армии, детскую форму НКВД и прочие вполне реальные признаки “победобесия”.

Откровенно говоря, началось это сумасшествие не вчера и даже не позавчера.

Туалет Великой победы

В свое время в российских околополитических кругах имела хождение презабавная байка. Дескать, одной из причин стремительного обвала рейтинга Бориса Ельцина под конец первого президентского срока стала война. Но не первая чеченская, а Вторая мировая. Точнее, своеобразное пренебрежение ее итогами с точки зрения упрямых консерваторов. Приглашение на парад по случаю пятидесятилетия победы официальной делегации Германии для них было сродни предательству и не укладывалось в привычную систему ценностей. Как говорится, слава богу, что случилось это не в эпоху всеохватывающего интернета.

Лолиты Великой победы

Вот только каждая хохма, как известно, хохмой является лишь отчасти. Коммунисты в лице Геннадия Зюганова тогда вполне серьезно попытались использовать этот козырь в процессе предвыборной гонки. Посмотрите, мол, дорогие россияне, не успел развалиться Советский Союз, а эта либеральная сволочь уже с фашистами братается! Вдвойне смешно то, что электорат КПРФ “купился” на подобное дурогонство: выборы в Госдуму «красные» выиграли, пускай и без впечатляющего перевеса, а в борьбе за президентство их лидер во второй тур даже не вышел, а вломился туда через парадную дверь. Кто же мог знать тогда, что в решающий момент российские избиратели почему-то «проголосуют сердцем»?

Путинская гвардия активно насаждает культ / Getty Images

С тех пор утекло немало воды, но градус неадекватности как был высоким, так и остался. Чтобы убедиться в этом, не обязательно даже вступать в диалог с первым встречным на улицах Москвы, Старого Оскола или Костомукши. Достаточно лишь взглянуть на «творчество» разномастных автолюбителей с зашкаливающим ура-патриотизмом. Все вот эти наклейки и аэрографии из серии «На Берлин!», «Можем повторить» и «Гитлер – чмо» адекватного человека могут разве что развеселить. Да и то ненадолго, поскольку смеяться тут, в общем-то, не над чем. Кто там пойдет на Берлин сейчас? Серая масса, которая на чиновников нижайшего класса управу найти не может? Ну-ну.

На Берлин?

При этом мало кто замечает, что дно, в которое неустанно стучатся местные представители биологического вида homo soveticus vulgaris, вообще-то двойное. Граждане пенсионного и предпенсионного возраста, наученные искренне не любить «проклятую немчуру» даже не столько отцами-дедами, сколько хваленой советской системой образования, как-то умудряются без зазрения совести пользоваться достижениями немецкой науки и техники. Взгляните на список медикаментов, на которые время от времени усердно налегает старичье – сколько из них произведены или изобретены в Германии? А трубы кто поставлял, по которым позже потек на Запад советский еще газ, обеспечивающий исправное поступление в нужные руки пенсий и прочих соцвыплат? Вот именно, что ФРГ. Дальше можно не продолжать, а то с такими темпами дело в итоге дойдет до неубиваемых детских железных дорог производства ГДР – сей факт вообще может спровоцировать в головах германофобов нешуточный коллапс.

Некоторые любят погорячее

В реальности нормального человека это все неплохо было бы предъявить немецким политикам, которых Москва наверняка попытается поддержать на грядущих выборах. Должны ведь дамы и господа осознавать, что идут на сделку с дьяволом, принимая весьма дорогие подачки из рук кремлевских “мудрецов” и “стратегов”, не так ли? Хотя на самом деле они, похоже, все прекрасно осознают, раз уж готовы на международном уровне “вписываться” за страну, чье население их ненавидит от всей души и запачканного пропагандой ума. Репутация потом, правда, может пострадать – неудачники президентских выборов во Франции Фийон и Ле Пен не дадут соврать. Но для кого-то репутация – сущий пустяк, знаете ли.

Безумие достигло захваченного россиянами украинского Крыма / Радио Свобода

К счастью, мировое сообщество временами все же смотрит на происходящее адекватно. На очередной триумфальный парад на Красной площади ныне съедутся посмотреть разве что представители стран третьего мира, застрявшие на российской орбите. Преемник Ельцина давно уже стал нерукопожатным в цивилизованном обществе, его подданные ведут себя словно дикари.

Это могло быть действительно смешно, если бы не было так грустно. Все вроде вернулось на круги своя. Об этом, конечно, страшно говорить, но кажется, что даже граждане СССР времен застоя имели куда лучшую систему ценностей, чем их потомки. Помните, как Брежневу в свое время доставалось за книгу «Малая Земля» и награждение себя любимого орденами, которые по уставу ему не полагались в принципе? Вот-вот. А ныне все перевернулось вверх ногами.

День Победы по-российски – это явно не попытка отдать дань уважения как павшим на войне, так и пережившим ее. Впрочем, праздники у каждого свои, как известно. Вон американцы, к примеру, сегодня отмечают День учителя и ни на что не жалуются.

Виталий Могилевский, Без Табу

Материал впервые был опубликован на Без Табу 9 мая 2017 года, но не утратил актуальности- напротив, в России ситуация еще более печальнее. И смешнее