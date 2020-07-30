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Копы заявили об инсценировке расстрела под Полтавой и задержании исполнителя

20:20
Копы похвастались успешной инсценировкой убийства - фото 1
Копы похвастались успешной инсценировкой убийства

Вчерашнее "убийство" криминального авторитета Александра Мазура оказалось инсценировкой полицейских для задержания киллера и организатора расправы над ним.

Как заявили в четверг, 30 июля, рассказы о якобы совершенном расстреле на трассе Киев-Харьков были нацелены на то, чтобы упаковать за решетку заказчика преступления, его организатора, а также исполнителя.

На трассе Киев-Харьков расстреляли машину, есть убитый (ФОТО)

По данным следствия, заказное убийство жителя Донецкой области Александра Мазура было успешно предотвращено, а заказал его "коллега" по криминальному цеху. Авторитета в преступных кругах задержали и могут посадить на 15 лет, если он, конечно, не отмажется.

- Вчера, 29 июля, около 16 часов на автодороге Киев-Харьков недалеко от города Пирятин было инсценировано расстрел человека в салоне автомобиля Mercedes-Benz S-Class. Информация была широко распространена в СМИ и использована в качестве доказательства для заказчика преступления, - отметили в полиции.

Как утверждают копы, исполнитель был задержан при получении второго транша в 25 тысяч долларов. Всего же убийство Мазура оценили в 50 тысяч у.е.

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