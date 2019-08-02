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Копы задержали чиновников с чемоданом долларов (ФОТО)

09:00
Полицейские поймали крупных взяточников - фото 1
Полицейские поймали крупных взяточников

Вечером в четверг, 1 августа, сотрудники Национальной полиции поймали высокопоставленных сотрудников Института охраны грунтов Украины и Головинского карьера, которые организовали схему незаконной приватизации госимущества.

Приданных следствия, чиновники требовали от представителей одной из компаний без малого полтора ляма долларов за приватизацию карьера.

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"1,3 миллиона нужно было передать руководителю Института охраны грунтов, а 200 тысяч - директору ГП "Головинский карьер", - отметили в полиции. - За эти деньги чиновники обещали ускорить процедуру ликвидации государственного предприятия и обеспечить беспрепятственную его приватизацию".

Задержали злоумышленников на горячем. В кабинет директора Института ворвались правоохранители сразу же после того, как он получил чемодан с 1,3 миллиона долларов внутри.

Копы задержали чиновников с чемоданом долларов (ФОТО) - фото 185305

Его подельник попался на выезде из Киева с первой частью взятки в 100 тысяч долларов.

Копы задержали чиновников с чемоданом долларов (ФОТО) - фото 185307

По факту совершения преступления открыто уголовное дело по части третьей статьи 368 УК Украины - "Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение".

Согласно официальным данным, генеральным директором ГУ "Институт охраны грунтов Украины" является Игорь Яцук.

Само же предприятие по добыче гранита известно тем, что за несколько лет его искуственно превратили из прибыльного в убыточное. Чиновники попросту вступили в сговор с бизнесменами и решили его обанкротить, чтобы продать с молотка по дешевой цене.

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