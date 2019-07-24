Бывший судья из Днепра подставил своего помощника в деле о взятке в 10 тысяч баксов

Бывший судья Шабанов знает, как получить взятку, но не сесть в тюрьму

Экс-судья Днепропетровского райсуда Днепра Андрей Шабанов умудрился остаться на свободе, хотя и потерял должность после того, как попался на взятке за принятие решения под заказ. Бывший служитель Фемиды просто свалил всю вину на своего же помощника.

По данным "Судебного репортера", само преступление было совершено в феврале 2016-го года, когда уволенный помощник судьи попытался сделать законной самовольно построенную клиентом недвижимость.

Мужчина уволился из суда в январе, но документы не сдал. По данным следствия, он общался с самим Шабановым, но в итоге сам судья ответственность за содеянное не понес.

В ходе разбирательств экс-помощник судьи утверждал, что сам написал все документы, которые помогли бы бизнесмену признать его право собственности на построенное здание. Легализацию незаконной застройки дельцы планировали провернуть под видом разбирательства за невыполнение услуг по изготовлению технической документации на строительство.

"Помощник судьи" получил три тысячи долларов за "правильное" решение Шабанова в марте. Еще семь тысяч ему залистали на следующий день после вынесение вердикта.

Но в момент получения средств бывшего помощника судьи задержали, а он признал свою вину. Сам же судья заявил, что он не знал о том, что проворачивают у него же под носом. В итоге дело по Шабанову выделили в отдельное производство, но приговора по нему не будет. Как минимум из-за вмешательство в реестр сдебных решений, поскольку там находится подписанный Шабановым вердикт о том, что он отказал взяткодателю в признании права собственности. Правда, запись заседания 2016-го года четко свидетельствует о том, что судья как раз-таки и помог бизнесмену. И последний даже получил нужную ему резолютивную часть решения.

Судью Шабанова уволили в октябре 2017-го года решением третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Но вот посадить нечестивого служителя Фемиды никто не сможет. Он просто слил всю вину на бывшего помощника.