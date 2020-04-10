Копы спустя год нашли таксиста, который избивал сотрудниц "Рошена" (ВИДЕО)

"Награда" в виде подозрения нашла своего "героя"

49-летний двухметровый неадекват, устроивший погром с дракой в магазине Roshen на улице Евгения Сверстюка в Киеве, был пойман через год с лишним после совершения преступления. О раскрытии дела по видосику отрапортовали сегодня копы и прокуроры.

После того, как в сети появилась снятая в феврале 2019-го видеозапись, на которой огромный детина избил продавщиц кондитерского магазина, правоохранители решили его найти.

Сделать это оказалось не сложно. 49-летний работник службы такси Олег Билановский был задержан и получил уведомление о подозрении в хулиганстве.

Как утверждают работники Киевской местной прокуратуры № 4, следователи установили личность злоумышленника и пришли к нему домой.

На видеозаписи, снятой свидетельницей ЧП, видно, как клиент "Рошена" спровоцировал скандал с персоналом, после чего без каких-либо на то оснований ударил женщину-продавца кулаком по лицу. Примечательно, что другие клиенты "Рошен" просто наблюдали за происходящим и снимали инцидент на видео. Вступиться за пострадавших посчитал нужным только один из мужчин-посетителей.

Теперь же, когда преступнику светит до пяти лет тюрьмы, он записывает видосики из РОВД с раскаянием.

"Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - отметили в пресс-службе прокуратуры Киева.